Công an Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.

Trước đó, ngày 12/2, cơ quan điều tra đã ra bản kết luận điều tra vụ án số 134, chuyển hồ sơ đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố đối với 75 bị can, trong đó có Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Đến ngày 4/3 và 15/3, các bị can Trần Quốc Huy (SN 1994, ở Ninh Bình) và Phan Thị Hoa (SN 1996, ở Bắc Ninh) đầu thú. Vì vậy, CQĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với 2 bị can trên, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu đối với các đối tượng liên quan.

Ngày 6/4, VKSND TP Hà Nội có quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố đối với 188 bị can về nhiều tội danh.

Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã bàn bạc, thống nhất với một người nước ngoài tên Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” rồi sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự.

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Bị can ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Mr Pips còn thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng.

Mr Pips đã dùng tiền do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản. Cụ thể, bị can đã dùng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, dùng hơn 141 tỷ đồng để mua vàng, dùng hơn 41 tỷ đồng để mua 1.750.500 USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Tổng số tiền là hơn 561 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thu thập được đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội Rửa tiền.

Quá trình điều tra, Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại.

Đề nghị truy tố Shark Bình tội Rửa tiền

Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Hiện ông Bình đang bị tạm giam tại Phân trại Đống Đa, Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội.

Tài liệu điều tra thể hiện, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong số các công ty trung gian này có Công ty CP Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, người chỉ đạo chung các hoạt động.

Tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Khi đó, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của ông Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam.

Thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn forex thì nhắn tin cho Nam. Sau đó Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của ông Bình qua Telegram.

Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, nhiều bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng hàng trăm tỷ đồng.