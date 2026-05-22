Ngày 22/5, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa yêu cầu triển khai phương án thu phí tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phục vụ việc thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đảm bảo vận hành thông suốt.

Nút giao giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và thống nhất giữa các đơn vị liên quan việc tổ chức thu phí được điều chỉnh phù hợp với phương án khai thác khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào vận hành.

Cụ thể, đối với phương tiện không có thông tin đầu vào, hệ thống sẽ tạo giao dịch thu phí một lần (OTC) tại các làn đầu ra. Trong khi đó, với phương tiện có thông tin đầu vào nhưng sau 3 giờ (hoặc tùy tình hình thực tế) không có thông tin đầu ra, sẽ áp dụng phương án tính phí với điểm ra tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai vận hành thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo phương án trên, áp dụng từ ngày 24/5.

Để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt, VEC được giao nghiên cứu bố trí các làn thu phí đầu ra riêng cho phương tiện đi từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, đơn vị này phải tăng cường nhân sự trực vận hành, kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

Trường hợp không đủ dữ liệu xác định hành trình phương tiện hoặc chủ phương tiện không hợp tác trong quá trình xác minh, các đơn vị thu phí tiếp tục theo dõi và phối hợp cơ quan chức năng để thực hiện truy thu theo quy định.