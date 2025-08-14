Nhiều địa phương còn lúng túng trong triển khai trung tâm IOC

Trong báo cáo tổng kết thực hiện “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030”, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, việc đầu tư xây dựng các trung tâm giám sát, điều hành thông minh (trung tâm IOC) đã được triển khai tại phần lớn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được coi là hệ thống cốt lõi của đô thị thông minh.

Các trung tâm IOC đã được tích hợp nhiều lĩnh vực như kinh tế xã hội, hành chính công, văn bản điện tử, y tế, giáo dục, du lịch, lưu trú, camera an ninh, phản ánh hiện trường, lắng nghe mạng xã hội, giám sát đám đông, giám sát, điều hành giao thông; an ninh trật tự của đô thị; giám sát thông tin trên môi trường mạng; giám sát an toàn thông tin; tổng hợp giám sát điều hành; hệ thống giám sát dịch vụ công... với quy mô triển khai ở cấp tỉnh hoặc cấp đô thị. Một số địa phương triển khai ở cả 2 cấp tỉnh và đô thị, tiêu biểu như Huế, Bình Dương, Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ)…

Tuy vậy, Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ, việc triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam còn riêng lẻ, manh mún, thiếu tính kết nối, đồng bộ, với phần lớn là thí điểm, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Riêng về triển khai trung tâm IOC, qua theo dõi, Bộ KH&CN nhận định hiện nay vẫn còn nhiều địa phương lúng túng trong triển khai. Một số địa phương đã triển khai trung tâm IOC cấp tỉnh nhưng chưa khai thác, sử dụng thường xuyên và triệt để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành thường xuyên của lãnh đạo chính quyền.

Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, ban hành và triển khai Trung tâm IOC” được giao tại Nghị quyết 71 năm 2025 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 4/8 vừa qua, Bộ KH&CN đã tiếp tục hướng dẫn các địa phương trong triển khai trung tâm IOC.

Chỉ rõ việc triển khai trung tâm IOC còn một số hạn chế, tồn tại, Bộ KH&CN cho biết: Bên cạnh việc thiếu sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu chính quyền và nguồn lực để tổ chức triển khai, vấn đề trọng tâm nhất đã được nhiều địa phương ý kiến là việc hình thành nền tảng dữ liệu để bảo đảm hoạt động cho Trung tâm IOC.

Cũng vì thế, Bộ KH&CN đã đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai một số nội dung để việc triển khai trung tâm IOC được hiệu quả, phục vụ lãnh đạo chính quyền chỉ đạo, điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu. Đó là, bảo đảm dữ liệu cho hoạt động của trung tâm IOC; bảo đảm an toàn thông tin cho hoạt động của trung tâm IOC; cơ chế tài chính, đầu tư, thuê dịch vụ cho trung tâm IOC; khai thác, sử dụng hiệu quả trung tâm IOC.

Người đứng đầu phải tiên phong dùng dữ liệu từ trung tâm IOC để điều hành

Đáng chú ý, để bảo đảm dữ liệu cho hoạt động của trung tâm IOC, Bộ KH&CN lưu ý, các địa phương cần áp dụng tư duy “giải quyết vấn đề bằng dữ liệu” trong triển khai Trung tâm IOC; đồng thời hướng dẫn cụ thể: "Người đứng đầu chính quyền chủ động xác định các vấn đề, các bài toán ưu tiên cần giải quyết thông qua trung tâm IOC, từ đó xác định để giải quyết các vấn đề, bài toán đó thì cần những dữ liệu gì, dữ liệu hiện do cơ quan nào quản lý và đã có hay chưa, chất lượng dữ liệu, độ tin cậy của dữ liệu thế nào... Trên cơ sở đó, chỉ đạo thực hiện giải pháp tổng thể xây nguồn dữ liệu bảo đảm theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” nhằm giải quyết vấn đề bằng dữ liệu".

Bên cạnh việc bảo đảm phong phú các nguồn dữ liệu cho hoạt động của trung tâm IOC, các địa phương cũng cần rà soát, hoàn thiện và ban hành quy định về hình thành kho dữ liệu dùng chung cho hoạt động của trung tâm IOC.

Trong đó, thống nhất một kho dữ liệu dùng chung duy nhất toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các ngành, các cấp của địa phương; đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã trong việc cung cấp đầy đủ dữ liệu cho kho dữ liệu dùng chung.

Về khai thác, sử dụng trung tâm IOC, Bộ KH&CN đề nghị trong tháng 8/2025, các địa phương hoàn thành các việc: Ban hành quy định bắt buộc mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước phải sử dụng dữ liệu từ trung tâm IOC để phục vụ hoạt động nghiệp vụ hàng ngày, trong đó người đứng đầu phải tiên phong sử dụng để chỉ đạo, điều hành thường xuyên; ban hành các chỉ số giám sát của trung tâm IOC để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu theo yêu cầu cụ thể của địa phương.

Cũng theo khuyến nghị của Bộ KH&CN, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần trực tiếp khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ trung tâm IOC trong hoạt động chỉ đạo, điều hành hàng ngày thay cho các hình thức báo cáo theo cách thức truyền thống trước đây.

“Toàn bộ các loại báo cáo phục vụ họp giao ban định kỳ, họp chuyên đề và đột xuất về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải sử dụng 100% dữ liệu duy nhất từ Trung tâm IOC. Áp dụng thí điểm từ tháng 10/2025 để đánh giá, hoàn thiện và áp dụng chính thức từ tháng 12/2025”, Bộ KH&CN hướng dẫn.