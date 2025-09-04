Quy định mới về mức tiêu thụ nhiên liệu dự kiến áp dụng từ năm 2030 đang làm “nóng” ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Cụ thể, theo dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (CAFC), toàn bộ xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới bán ra thị trường phải đạt mức tiêu thụ trung bình 4,83 lít/100 km.

Con số này được giới chuyên môn nhận định là “khắc nghiệt” và vượt xa khả năng của hầu hết mẫu xe đang lưu hành, nhất là các xe cỡ trung và cỡ lớn.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cảnh báo, nếu áp dụng đúng mốc 2030, có tới 96% xe chạy xăng truyền thống sẽ không đạt chuẩn, buộc phải dừng bán.

Cũng theo VAMA, có tới 14% số xe hybrid hiện nay không đáp ứng được mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km.

Dù hiệp hội không nêu cụ thể tên mẫu xe, nhưng đối chiếu với thông số tiêu thụ nhiên liệu trung bình (đường hỗn hợp) do các hãng công bố, dễ nhận thấy nhiều mẫu xe hybrid quen thuộc, thậm chí đang bán chạy trên thị trường, cũng khó vượt qua “cửa ải” này và có nguy cơ phải dừng bán từ năm 2030 nếu dự thảo được thông qua.

Honda CR-V bản hybrid e:HEV RS vẫn có mức tiêu thụ tới 5,2 lít/100km. Ảnh: Honda Việt Nam

Dễ nhận thấy nhất là phiên bản "đầu bảng" của Honda CR‑V là e:HEV RS. Tuy là xe hybrid với công nghệ tiên tiến, song mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này vẫn là 5,2 lít/100 km, vượt ngưỡng 4,83 lít/100 km.

Theo báo cáo từ VAMA, có tổng cộng 3.187 chiếc Honda CR-V được bán ra thị trường trong 7 tháng đầu năm 2025, trong đó có 1.018 chiếc thuộc phiên bản hybrid e:HEV RS, chiếm 32% và là một trong 5 mẫu xe hybrid có doanh số cao nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Trong khi đó, mẫu xe hybrid bán chạy nhất là Toyota Innova Cross HEV cũng bị "fail" trước con số khá ngặt nghèo 4,83 lít/100km.

Cụ thể, theo công bố của hãng xe Nhật Bản, Innova Cross HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị là 4,35 lít/100km; ngoài đô thị là 5,26 lít/100km và hỗn hợp là 4,92 lít/100km - vẫn cao hơn gần 0,1 lít/100km so với tiêu chuẩn trong dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Theo VAMA, trong 7 tháng đầu năm 2025, Innova Cross HEV vẫn là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với 1.631 chiếc được bàn giao tới tay người Việt, chiếm 39% tổng lượng xe Innova Cross mà Toyota Việt Nam bán ra (4.162 chiếc).

Toyota Innova Cross HEV chỉ vượt mức thụ nhiên liệu theo dự thảo quy định mới chưa tới 0,1 lít/100km. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Một mẫu xe hybrid thương hiệu Nhật Bản bán chạy khác là Suzuki XL7 Hybrid cũng có thể bị dừng bán tại Việt Nam từ năm 2030 nếu hạn mức 4,83 lít/100 km được áp dụng. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của XL7 Hybrid dành cho đường hỗn hợp là 6,3 lít/100 km, cao hơn khá nhiều so với mức chưa đến 4,9 lít mà dự thảo CAFC đưa ra.

Tuy nhiên, đây là điều không mấy bất ngờ vì bản thân XL7 Hybrid chỉ dùng động cơ hybrid nhẹ (mild hybrid) kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và máy phát điện tích hợp khởi động (ISG). Động cơ điện chỉ có tác dụng hỗ trợ động cơ xăng khi khởi hành hoặc tăng tốc chứ không hoạt động độc lập như nhiều mẫu xe hybrid khác.

Số liệu bán hàng cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, đã có 1.377 chiếc Suzuki XL7 Hybrid được bán ra thị trường, xếp thứ hai và chỉ kém hơn so với Innova Cross HEV trong nhóm xe sử dụng động cơ hybrid.

XL7 là mẫu xe bán chạy nhất của Suzuki tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài các xe hybrid từ Nhật Bản, nhiều mẫu xe Hàn Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề từ dự thảo CAFC.

Trong đó, KIA Sorento HEV với mức tiêu thụ nhiên liệu 5,9 lít/100km bị "chênh" tới hơn 1 lít/100km so với hạn mức. Còn KIA Carnival HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,95 lít/100 km (theo công bố của hãng trong điều kiện hỗn hợp) cũng vẫn gặp khó trước con số 4,83 lít/100km trong dự thảo CAFC.

Ngoài ra, Hyundai Santa Fe Hybrid thế hệ mới dù chưa về Việt Nam nhưng với mức tiêu thụ được công bố tại Thái Lan là 6,36 lít/100km cũng khó "có cửa" nếu Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia được thông qua.

Hyundai Santa Fe Hybrid cũng gặp khó trước con số 4,83 lít/100km trong dự thảo CAFC. Ảnh: TC Motor

Có thể thấy, nếu quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km được áp dụng từ năm 2030, đây sẽ là “cú hích” buộc các hãng xe phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công nghệ, từ cải tiến động cơ đốt trong đến mở rộng sản xuất xe điện hóa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, sự thay đổi quá đột ngột có thể kéo theo nhiều hệ lụy, khiến hàng loạt mẫu xe phổ biến, ngay cả xe hybrid vốn được đánh giá là "xanh" phải rời bỏ thị trường, trong khi hạ tầng và thói quen tiêu dùng của người dân chưa thực sự sẵn sàng.

Đồng thời, các nhà sản xuất ô tô có thể sẽ "gánh"áp lực đầu tư, chuyển đổi khổng lồ, thậm chí vượt quá khả năng của mình. Điều này đồng nghĩa ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam sẽ phải trải qua một giai đoạn biến động lớn, không chỉ tái định hình sản phẩm và chiến lược của nhà sản xuất, mà còn tác động sâu rộng đến người tiêu dùng và cục diện toàn thị trường.

