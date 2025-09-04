Trên đường phố, không khó có thể bắt gặp những hình ảnh người ngồi trong ô tô vô tư thò đầu, thậm chí cả nửa người qua cửa sổ trời khi xe đang di chuyển.

Hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn vô số nguy cơ, bởi chỉ cần một tình huống bất ngờ như tài xế phanh gấp hoặc va chạm xảy ra, phần cơ thể nhô ra ngoài sẽ phải chịu lực trực tiếp, rất dễ dẫn tới chấn thương nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hai bé gái thò hẳn nửa người qua cửa sổ trời khi ô tô đang 'bon bon' trên đường cao tốc. Nguồn ảnh: Dương Đức Anh

Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn coi đây như một trò vui, hay một cách “check-in” độc đáo để chụp ảnh sống ảo, mà quên mất rằng sự chủ quan chỉ trong tích tắc có thể phải trả giá đắt.

Nhiều ý kiến trên diễn đàn giao thông cho rằng việc thò đầu qua cửa sổ trời là hành vi thiếu ý thức, vừa nguy hiểm cho người trong xe, vừa dễ làm tài xế mất tập trung, đe dọa an toàn chung. Trong bối cảnh giao thông vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, hành động này không thể coi là trò vui vô hại mà cần được nhắc nhở, lên án và chấm dứt.

Trường hợp này, hành khách còn chui hẳn qua cửa sổ trời để ngồi lên nóc xe. Ảnh: Otofun

Theo các chuyên gia về pháp lý, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện hành không có quy định xử phạt cụ thể nào đối với hành vi "thò người qua cửa sổ trời khi xe đang chạy" như trong những trường hợp trên mà chỉ có những quy định, nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn trên đường.

Tại khoản 4, Điều 3 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ về nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ có quy định: "Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan, có trách nhiệm giữ an toàn cho mình và cho người khác".

Tuy nhiên, với việc thò đầu và thậm chí cả nửa người ra khỏi nóc ô tô như ở trên, tài xế vẫn có thể vi phạm vào một số điều khoản khác của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và hoàn toàn có thể bị CSGT xử phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, tài xế có thể vi phạm điểm c, khoản 1 Điều 45 Luật này về vận tải hành khách bằng xe ô tô: "Không chở hành khách trên mui, trong khoang chở hành lý hoặc để hành khách đu, bám bên ngoài xe". Với hành vi trên, tài xế có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng theo quy định tại khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP; đồng thời bị trừ 6 điểm trên GPLX.

Ngoài ra, những người trên ô tô đứng lên và thò đầu ra ngoài sẽ không thắt được dây an toàn theo quy định. Với hành vi này, người điều khiển ô tô chở người không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp (căn cứ theo điểm k, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168).

Hành vi thò đầu, nửa người hay ngồi trên cửa sổ trời không chỉ nguy hiểm mà còn vi phạm an toàn giao thông. Trong mọi trường hợp, tài xế phải chịu trách nhiệm và có thể bị xử phạt nặng. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng đủ gây tai nạn nghiêm trọng, vì vậy hành động này cần bị lên án và chấm dứt.

