Mọi chuyện bắt đầu khi nhiều chủ xe Toyota than phiền về tình trạng tiếng vang khó chịu trong các cuộc gọi rảnh tay. Khi sử dụng Bluetooth, người ở đầu dây bên kia thường nghe thấy giọng mình vọng lại, khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn và gây bức xúc.

Nhiều chủ xe Toyota khởi kiện vì chất lượng đàm thoại Bluetooth kém chất lượng. Ảnh minh họa: Berge Toyota

Các nguyên đơn cho rằng điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng mà còn làm giảm giá trị chiếc xe. Trong khi đó, Toyota đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng vấn đề bắt nguồn từ cách sử dụng không đúng cách.

Theo trang chuyên thu thập các khiếu nại của khách hàng Mỹ CarComplaints, dù không thừa nhận lỗi hay khiếm khuyết của hệ thống Bluetooth, hãng xe Nhật vẫn đồng ý bồi thường cho 14 nguyên đơn, mỗi người khoảng 6.800 USD (180 triệu đồng). Ngoài ra, nhóm luật sư đại diện cũng sẽ nhận hơn 3,15 triệu USD (gần 83 tỷ đồng) phí dịch vụ.

Nhưng với hàng ngàn chủ xe khác, kết quả nhận được chỉ là một video hướng dẫn khắc phục tiếng vọng. Trong video này, Toyota khuyên chủ xe tăng âm lượng thiết bị kết nối lên mức tối đa, sau đó hạ âm lượng hệ thống giải trí xuống 45 hoặc thấp hơn.

Nếu vẫn gặp tiếng vọng, họ cần tiếp tục giảm âm lượng xuống nữa. Giải pháp này được áp dụng cho hầu hết các mẫu Toyota sản xuất trong giai đoạn từ năm 2014-2019.

Danh sách các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm: 4Runner (2014-2019), Avalon (2015-2018), Avalon HV (2015-2018), Highlander (2014-2019), Highlander HV (2014-2019), Mirai (2016-2018), Prius (2016-2019), Prius Prime (2017-2019), Prius V (2015-2019), Sequoia (2014-2019), Sienna (2015-2017), Tacoma (2014-2019), Tundra (2014-2019), Venza (2015) và Yaris (2018-2019).

Phiên điều trần công bằng cuối cùng của vụ việc sẽ diễn ra ngày 2/3/2026 tại Tòa án quận trung tâm California, Mỹ. Điều đáng nói là, sau ngần ấy năm kiện tụng, nhiều chủ xe Toyota tham gia vụ việc chỉ nhận lại một video hướng dẫn, khiến họ phải đặt câu hỏi: Liệu sáu năm tranh chấp, kiện tụng có thực sự đáng giá?

(Theo Carscoops)

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!