Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 16/9, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Vào lúc 13 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo, đến 13h ngày 17/9, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon có gió cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13h ngày 18/9, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h, có khả năng đi vào Biển Đông. Trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông phát lúc 15h15 ngày 16/9. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, từ 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.