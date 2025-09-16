Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối nay (16/9), ở khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 16/9 có nơi trên 50mm như: trạm Thăng Phước (TP Đà Nẵng) 64mm, trạm Đắk Hring 1 (Quảng Ngãi) 68.2mm, trạm Ea M Doal (Đắk Lắk) 52.8mm…

Dự báo, đêm 16/9, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và giông, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất đến 35 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 17/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và giông, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.