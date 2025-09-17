Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (17/9), tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 8. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h sáng mai (18/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hoặc bão, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines), cường độ cấp 8, giật cấp 10. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Nếu thành bão, đây sẽ là cơn bão số 8 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2025.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng, di chuyển Tây Bắc, khoảng 15-20km/h, có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 1h ngày 19/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 - vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, từ đêm nay, thời tiết vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Ngày và đêm nay, ở khu vực Giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2–3m.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ đêm có mưa bão. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 20m.

Cảnh báo, ngày và đêm 18/9, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,5–4,5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.