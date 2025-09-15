Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 15 đến sáng 16/9, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Tối và đêm 15/9, Nghệ An, duyên hải từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Nguy cơ mưa có cường suất lớn >80mm/3h.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/9, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có nắng đến 34 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, ngày 15/9, trên khu vực Giữa Biển Đông có một vùng áp thấp. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (xác suất 60-70%); xác suất mạnh thành bão thấp (dưới 10%).

Chuyên gia khí tượng nhận định, vùng áp thấp này chủ yếu gây mưa giông, gió mạnh cấp 5-6 trên khu vực Giữa Biển Đông, biển động.

Dự báo xa hơn trong khoảng 10 ngày cuối tháng 9, trên vùng biển phía Đông khu vực Philippines khả năng cao sẽ hình thành 1-2 cơn bão mạnh và có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền nước ta. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia đang giám sát và sẽ thông tin trước 3-5 ngày khi có dấu hiệu hình thành bão.

Dự báo thời tiết ngày 16/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.