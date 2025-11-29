Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (29/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông chỉ sau chưa đầy 12 giờ.

Lúc 16h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới "độc lạ" này không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển. Thông tin về gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển của Biển Đông tiếp tục được cập nhật trong tin bão trên Biển Đông - cơn bão số 15 và các bản tin gió mạnh, sóng lớn và mưa giông trên biển. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Áp thấp nhiệt đới "độc lạ" đã tan trên khu vực Nam Biển Đông sau chưa đầy 12 giờ di chuyển vào đây. Bão số 15 Koto cũng dần suy yếu và hầu như ít dịch chuyển. Nguồn: VNDMS

Trong khi đó, 16h cùng ngày, vị trí tâm bão số 15 Koto ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo trong những ngày tới, bão tiếp tục di chuyển rất chậm, khoảng 3-5km/h. Hôm nay và ngày mai (30/11), bão đi theo hướng Bắc. Đến ngày 1/12, bão có thể đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây. Ngày 2/12, bão di chuyển hướng Tây Nam, hướng về các tỉnh Nam Trung Bộ.

Đồng thời, từ hôm nay, bão bắt đầu có xu hướng suy yếu nhanh, cường độ từ cấp 9 giảm còn cấp 8 trong ngày 1/12 và sau đó tiếp tục suy yếu thêm. Nhiều khả năng khi vào đến vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk (Phú Yên cũ), bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.