Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 28/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là một cơn áp thấp, tàn dư của bão Senyar trên Ấn Độ Dương, có khả năng vào Biển Đông trong 24 giờ tới với cường độ cấp 7.

Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới, tối 28/11. Nguồn: NCHMF

Cụ thể, các chuyên gia khí tượng cho biết, áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương đi xuyên qua Malaysia, sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

"Bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca - là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001)", chuyên gia khí tượng thông tin.

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22/11/2025, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26/11. Sau đó, bão suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

Dù không phải bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo chuyên gia khí tượng, trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, có khả năng đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Đến 19h tối mai (29/11), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, cường độ cấp 7, giật cấp 9.

24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Đến 19h ngày 30/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, giữ nguyên cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ suy yếu dần.

Nếu áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, đây sẽ là xoáy thuận nhiệt đới thứ 21 trên Biển Đông trong năm 2025 (trong đó có 15 cơn bão), vượt kỷ lục 20 cơn của năm 2017, qua đó lập kỷ lục lịch sử về số xoáy thuận hoạt động trong 1 năm.

Trước mắt, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.