Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đến 13h chiều nay (29/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Đáng chú ý, áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương đi xuyên qua Malaysia, sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15 Koto và áp thấp nhiệt đới lúc 13h ngày 29/11. Nguồn: NCHMF

Bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca - là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5 độ Vĩ Bắc. Tuy nhiên, hầu hết các áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Tây, chứ không đi về phía Đông.

Do đó, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới trên là "rất hiếm, chưa từng xuất hiện".

Theo ông Khiêm, khả năng áp thấp nhiệt đới này ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam Bộ là không cao. Nhiều khả năng khi ra đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp.

Cụ thể, trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, ngược từ vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ ra Nam Trung Bộ, nơi bão số 15 Koto đang hoạt động.

Đến 13h ngày mai (30/11), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông với cường độ cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Sau đó, đến 13h ngày 1/12, vùng áp thấp này trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông.

Bão số 15 vẫn di chuyển rất chậm trên biển

Đến 13h cùng ngày, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển hướng lên khu vực phía bão số 15 Koto. Nguồn: VNDMS

Dự báo, bão tiếp tục quanh quẩn ở khu vực giữa Biển Đông với cường độ mạnh cấp 9-10 trong 3-4 ngày tới và đổi hướng liên tục.

Trong hôm nay, bão di chuyển lên phía Bắc. Ngày mai (30/11), bão lại đổi hướng di chuyển phía Tây và ngày 1/12, bão đi theo hướng Tây Nam; cường độ bão có khả năng suy yếu dần (mỗi ngày suy yếu một cấp). Đáng lưu ý, tốc độ di chuyển của bão rất chậm, chỉ 3-5km/h.

Khoảng ngày 2-3/12, bão khả năng di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Gia Lai (Bình Định cũ) - Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.

Cụ thể, đến 13h ngày 2/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Lúc này, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 250km về phía Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở hai vùng biển

Sự xuất hiện đồng thời của bão số 15 và áp thấp nhiệt đới gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Trong đó, ngày và đêm 30/11, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông: cấp 3.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.