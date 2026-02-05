Tại thị trường Mỹ, Apple đã niêm yết đầy đủ 4 phiên bản gồm iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max dưới dạng hàng tân trang.

Mức giá khởi điểm cho bản tiêu chuẩn là 619 USD, thấp hơn đáng kể so với mức giá 799 USD khi ra mắt và 699 USD của hàng mới hiện tại.

iPhone 16 ra mắt năm 2024. Ảnh: Apple

Phiên bản iPhone 16 Plus tân trang có giá từ 699 USD. Trong khi đó, bộ đôi cao cấp iPhone 16 Pro và Pro Max có giá lần lượt từ 759 USD và 929 USD.

Chương trình này cũng được triển khai tại Canada và nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ý, dù số lượng mẫu mã có thể khác nhau tùy khu vực.

Các sản phẩm refurbished của Apple bán ra đợt này đều là bản quốc tế (unlock), được thay thế hoàn toàn pin và vỏ ngoài mới.

Máy được đóng gói trong hộp đơn giản màu trắng kèm cáp sạc USB-C, trải qua quy trình vệ sinh và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo ngoại hình và chức năng tương đương máy mới đập hộp.

Người dùng mua loại hàng này vẫn được hưởng chế độ bảo hành một năm tiêu chuẩn và đủ điều kiện mua thêm các gói dịch vụ bảo vệ AppleCare+ hoặc AppleCare One.

Dòng iPhone 16 ra mắt tháng 9/2024 nổi bật với nút điều khiển camera (Camera Control) và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence trên tất cả phiên bản.

Các mẫu Pro và Pro Max sở hữu màn hình lớn hơn thế hệ trước (lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch), chip A18 Pro tối ưu hóa, camera góc siêu rộng (Ultra Wide) 48 megapixel và khả năng quay video 4K 120 khung hình/giây.

(Theo Macrumors)