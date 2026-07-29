Hôm 28/7, Apple chính thức công bố Apple Upgrade, chương trình cho thuê thiết bị áp dụng cho các dòng sản phẩm iPhone, Apple Watch, iPad và Mac tại Mỹ. Dự án này được triển khai thông qua sự hợp tác với nền tảng mua trước trả sau Klarna, mang đến các tùy chọn kỳ hạn thuê linh hoạt gồm 12, 24 và 36 tháng.

Theo thông tin từ "Táo khuyết", sự xuất hiện của Apple Upgrade cũng đồng nghĩa với việc hai chương trình cũ là iPhone Upgrade Program và iPhone Payments tại Mỹ chính thức bị khai tử, trong đó khách hàng hiện tại sẽ có cơ hội chuyển đổi sang hình thức thuê thiết bị mới này khi đủ điều kiện.

Về cơ chế hoạt động, Apple Upgrade mang đến giải pháp tiếp cận sản phẩm tiết kiệm hơn thông qua hình thức thuê bao hàng tháng. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp lên thiết bị thế hệ mới nhất, mua đứt sản phẩm bằng một khoản thanh toán một lần, hoặc trả lại máy để chấm dứt tham gia chương trình.

Danh sách các sản phẩm áp dụng ngay từ thời điểm ra mắt bao gồm dòng iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro và iPhone Air. Cụ thể về mức chi phí thuê hàng tháng, dòng iPhone dao động từ 18 USD cho iPhone 17e trong 24 tháng, 23 USD cho iPhone 17 trong 24 tháng, 29 USD cho iPhone Air trong 24 tháng, cho đến 32 USD mỗi tháng trong 24 tháng đối với iPhone 17 Pro.

Đối với dòng máy tính bảng iPad, mức giá khởi điểm từ 12 USD cho iPad mini, 16 USD cho iPad Air và 25 USD cho iPad Pro với kỳ hạn 36 tháng. Trong khi đó, các mẫu đồng hồ Apple Watch Series 11 có giá thuê 12 USD và Apple Watch Ultra 3 là 25 USD trong vòng 24 tháng. Cuối cùng, dòng máy tính Mac ghi nhận mức giá 25 USD cho MacBook Air và 39 USD cho MacBook Pro với kỳ hạn 36 tháng.

Để tham gia, khách hàng có thể nộp đơn đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại cửa hàng. Quy trình bắt đầu bằng việc lựa chọn sản phẩm mong muốn bao gồm mẫu mã, màu sắc, dung lượng cùng kỳ hạn thuê phù hợp, sau đó chọn nhà mạng trước khi gửi hồ sơ xét duyệt. Tất cả người đăng ký sẽ trải qua quá trình kiểm tra tín dụng mềm, một thao tác hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân.

Tuy nhiên, chương trình đặt ra các tiêu chuẩn khá khắt khe về đối tượng đủ điều kiện. Khách hàng bắt buộc phải là cư dân Mỹ từ 18 tuổi trở lên, sở hữu Số An sinh Xã hội hoặc Mã số Thuế cá nhân hợp lệ, có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được chấp nhận, duy trì tài khoản Apple Account ở trạng thái tốt, có sẵn tài khoản Klarna và có khả năng nhận mã xác thực bảo mật qua tin nhắn văn bản.

Điểm khác biệt cốt lõi giữa Apple Upgrade và các gói trả góp qua nhà mạng di động nằm ở quyền sở hữu cuối cùng. Nếu như tham gia các chương trình trả góp thông thường từ những nhà mạng như T-Mobile hay AT&T, khách hàng sẽ chính thức sở hữu chiếc điện thoại sau khi hoàn tất các khoản thanh toán.

Ngược lại, với Apple Upgrade, bản chất đây là hình thức thuê thiết bị, buộc người dùng phải đưa ra quyết định nâng cấp, mua đứt hoặc hoàn trả máy khi thời hạn hợp đồng khép lại.

Chưa rõ Apple có ý định mở rộng chương trình sang các thị trường khác hay không.

(Theo USA Today)