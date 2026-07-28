Sau khi quyết định không tăng giá dòng iPhone 17 bất chấp áp lực từ chuỗi cung ứng, "Táo khuyết" hiện tiếp tục tìm mọi cách cắt giảm chi phí linh kiện để hạn chế mức tăng giá của thế hệ iPhone 18 Pro Max tiếp theo.

Apple đang đàm phán chuỗi cung ứng để hạ giá tấm nền của iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Fpt/YouTube

Theo nguồn tin từ báo Hàn Quốc The Elec, Apple đang gây sức ép lên các nhà cung cấp màn hình OLED, chủ yếu là Samsung Display và LG Display, yêu cầu họ giảm đáng kể giá bán tấm nền dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây được xem là một trong những động thái đàm phán mạnh tay nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

Giá màn hình iPhone 18 Pro Max có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục

Báo cáo cho biết Apple ban đầu đề nghị trả khoảng 70 USD cho mỗi tấm nền OLED sử dụng trên iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành nhận định mức giá cuối cùng thậm chí có thể thấp hơn.

Theo ước tính, Samsung Display và LG Display có thể chỉ thu về trung bình khoảng 66,5 USD cho mỗi màn hình OLED của phiên bản Pro Max. Nếu con số này trở thành hiện thực, đây sẽ là mức giảm khoảng 20% so với giá tấm nền được sử dụng trên iPhone 17 Pro Max.

Điều đáng chú ý là mức giảm lần này lớn hơn đáng kể, so với tốc độ giảm giá thông thường của màn hình OLED trong những năm gần đây. Trước đó, màn hình của iPhone 16 Pro Max từng có giá trên 100 USD mỗi tấm, sau đó giảm xuống khoảng hơn 80 USD trên iPhone 17 Pro Max. Nay Apple tiếp tục thúc đẩy một đợt giảm giá sâu hơn để tối ưu chi phí sản xuất.

Việc Apple trả ít tiền hơn không đồng nghĩa chất lượng màn hình sẽ bị cắt giảm. Ngược lại, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sử dụng bộ vật liệu hữu cơ M16 thế hệ mới của Samsung Display – công nghệ OLED tiên tiến nhất hiện nay.

Bộ vật liệu M16 mang lại nhiều cải tiến quan trọng như hiệu suất phát sáng cao hơn, tuổi thọ tấm nền dài hơn, khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn và mức tiêu thụ điện năng tối ưu hơn. Điều này đồng nghĩa người dùng vẫn có thể kỳ vọng vào chất lượng hiển thị hàng đầu, bất chấp chi phí sản xuất mà Apple phải bỏ ra thấp hơn.

Thực tế, màn hình vốn đã là một trong những điểm mạnh nhất của dòng iPhone Pro. Các bài đánh giá về iPhone 17 Pro Max cho thấy thiết bị mang lại trải nghiệm hiển thị xuất sắc, dù một số thông số đo đạc vẫn kém đôi chút so với Google Pixel 10 Pro XL. Với thế hệ M16 mới, Apple gần như không còn nhiều điểm cần cải thiện về chất lượng hình ảnh.

Apple muốn bù đắp chi phí bộ nhớ và chip đang tăng mạnh

Việc Apple quyết liệt ép giá các nhà cung cấp màn hình không nhằm tối đa hóa lợi nhuận đơn thuần, mà chủ yếu để cân bằng chi phí trước đà tăng mạnh của nhiều linh kiện khác.

Thời gian qua, giá bộ nhớ và chip bán dẫn liên tục leo thang do nhu cầu từ các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và điện toán hiệu năng cao tăng bùng nổ. Apple từng được cho là đã cố gắng tìm nguồn cung bộ nhớ với giá thấp hơn nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

Trong bối cảnh đó, màn hình trở thành một trong số ít linh kiện mà Apple vẫn còn dư địa để thương lượng giảm giá.

Không chỉ Apple, nhiều hãng smartphone khác cũng đang áp dụng chiến lược tương tự. Để bù đắp chi phí bộ nhớ ngày càng đắt đỏ, các nhà sản xuất thường tìm cách cắt giảm chi phí ở các bộ phận như màn hình hoặc mô-đun camera.

Dù các nhà sản xuất màn hình thừa nhận phải chịu áp lực lợi nhuận, họ cho biết vẫn có thể duy trì hoạt động thông qua tối ưu quy trình sản xuất và đổi mới công nghệ nhằm giảm chi phí.

Mặc dù giá bán mỗi tấm nền giảm xuống, Samsung Display và LG Display vẫn sẽ hưởng lợi nhờ khối lượng đơn hàng cực lớn từ Apple.

Theo công ty nghiên cứu thị trường UBI Research, Samsung Display dự kiến cung cấp khoảng 46 triệu màn hình OLED cho toàn bộ dòng iPhone 18 trong năm nay. Trong đó có khoảng 26 triệu tấm dành cho iPhone 18 Pro Max, 18 triệu tấm cho iPhone 18 Pro và khoảng 2 triệu tấm cho phiên bản tiêu chuẩn.

Trong khi đó, LG Display được dự báo sẽ cung cấp thêm khoảng 41 triệu màn hình OLED, gồm 21 triệu tấm cho iPhone 18 Pro Max, 19 triệu tấm cho iPhone 18 Pro và khoảng 1 triệu tấm dành cho iPhone 18 bản tiêu chuẩn.

Khối lượng đơn hàng khổng lồ này tiếp tục giúp Apple duy trì vị thế khách hàng quan trọng nhất của cả Samsung Display lẫn LG Display, ngay cả khi biên lợi nhuận trên mỗi tấm nền bị thu hẹp.

Người dùng chưa nên kỳ vọng iPhone 18 Pro Max sẽ rẻ hơn

Dù Apple có thể tiết kiệm khoảng 20 USD trên mỗi chiếc iPhone nhờ giá màn hình thấp hơn, khoản tiết kiệm này khó có thể bù đắp hoàn toàn mức tăng mạnh của chi phí bộ nhớ, chip xử lý và nhiều linh kiện khác.

Nhiều nguồn tin trước đó cho rằng iPhone 18 Pro vẫn có khả năng tăng giá từ 50 USD đến hơn 400 USD tùy từng thị trường và cấu hình. Một số tin đồn xuất hiện với tần suất dày đặc còn dự đoán iPhone 18 Pro sẽ khởi điểm ở mức 1.299 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max có thể lên tới 1.399 USD, tức cao hơn khoảng 200 USD so với thế hệ tiền nhiệm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí sản xuất smartphone cao cấp ngày càng leo thang, mọi khoản tiết kiệm đều có ý nghĩa. Việc Apple thành công trong đàm phán giảm giá màn hình OLED có thể không đủ để giúp iPhone 18 Pro Max trở nên rẻ hơn, nhưng ít nhất sẽ góp phần hạn chế tốc độ tăng giá và giúp hãng duy trì sức cạnh tranh trên thị trường smartphone cao cấp.

(Theo PhoneArena, MacRumors)