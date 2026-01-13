Theo tuyên bố chung hôm 12/1, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, Apple xác định công nghệ AI của Google cung cấp nền tảng năng lực tốt nhất cho các mô hình nền tảng của Apple (Apple Foundation Models).

Hai “gã khổng lồ” công nghệ đã ký kết một hợp đồng nhiều năm, theo đó Apple sẽ sử dụng mô hình Gemini và công nghệ điện toán đám mây của Google để vận hành các tính năng AI mới.

Gemini sẽ trở thành "bộ não" mới của Siri trên iPhone. Ảnh: Du Lam

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp Apple đẩy nhanh tiến độ phát hành phiên bản Siri tích hợp AI tiên tiến. Trước đó, dự án này đã bị trì hoãn sau khi được hé lộ lần đầu tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) năm 2024, làm dấy lên lo ngại về việc "táo khuyết" đang tụt hậu so với các đối thủ trong cuộc đua AI.

Việc hợp tác với Google có thể là dấu hiệu cho thấy Apple vẫn đang gặp khó khăn trong việc phát triển một mô hình AI nội bộ đủ sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, Phố Wall nhìn nhận đây là một tín hiệu tích cực. Apple đang đặt cược vào các khả năng AI bổ sung, bao gồm Siri thế hệ mới, để thúc đẩy doanh số thiết bị sau vài năm kinh doanh iPhone đầy biến động.

Đối với Google, đây là một chiến thắng lớn trong cuộc chiến giành thị phần mô hình AI tại Thung lũng Silicon. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của cả Apple và Google đều tăng nhẹ.

Đáng chú ý, vốn hóa thị trường của Google đã lần đầu tiên chạm mốc 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch, đưa công ty trở thành cái tên thứ tư đạt cột mốc này sau Nvidia, Microsoft và chính Apple.

Trước đó, Apple cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với OpenAI để sử dụng ChatGPT cho một số tính năng AI. Tuy nhiên, thỏa thuận công bố hôm 12/1 đã đặt Gemini vào vị trí trung tâm trong chiến lược AI tương lai của nhà sản xuất iPhone.

Hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận mới với Google sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc tích hợp ChatGPT trên iPhone.

Dan Ives, nhà phân tích công nghệ tại Wedbush, nhận định đây là bước đi mà thị trường đã chờ đợi từ lâu nhằm giải quyết những câu hỏi lớn xoay quanh chiến lược AI của Apple. Ông đánh giá thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Về mặt tài chính, các điều khoản cụ thể không được tiết lộ. Tuy nhiên, một báo cáo từ Bloomberg vào mùa thu năm ngoái cho biết Apple đã lên kế hoạch chi trả khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để tích hợp Gemini vào Siri.

Liên quan đến vấn đề quyền riêng tư, Apple khẳng định trong thỏa thuận mới, các tính năng Apple Intelligence sẽ tiếp tục được vận hành trên thiết bị của người dùng hoặc trong một đám mây bảo mật (secure cloud) để đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân.

(Theo CNN)