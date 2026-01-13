Robot xuất hiện dày đặc tại CES năm nay ở Las Vegas, Mỹ. Trên sàn triển lãm, người xem có thể bắt gặp những robot hình người cao lớn bước đi, xoay đầu và vẫy tay trước đám đông, hay các robot bốn chân di chuyển linh hoạt ngay phía sau.

Chúng chỉ là một phần trong làn sóng robot được thiết kế cho đủ mục đích, từ chơi cờ, hỗ trợ sản xuất cho tới tham gia các ca phẫu thuật cột sống.

Robot CLOiD tại gian hàng LG ở CES 2025. Ảnh: Engadget

CES - sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới, khép lại cuối tuần trước - tiếp tục là nơi các hãng phô diễn tầm nhìn về tương lai. Triển lãm luôn pha trộn giữa trình diễn và tính ứng dụng thực tế: nhiều sản phẩm gây chú ý nhưng chưa sẵn sàng thương mại hóa (như xe bay), hoặc có giá quá cao so với nhu cầu phổ thông (như TV giá hàng chục nghìn USD).

Dù vậy, CES vẫn cho thấy những “canh bạc” chiến lược mà các ông lớn như Nvidia, Intel, Amazon hay Samsung đang theo đuổi.

AI một lần nữa thống trị hội chợ. Doanh nghiệp mang tới mọi thứ, từ robot hình người được kỳ vọng làm việc trong nhà máy, tủ lạnh điều khiển bằng giọng nói, cho tới thế hệ chip mới cung cấp sức mạnh tính toán cho AI.

Trong bối cảnh đó, CES giống như một “bong bóng riêng”, nơi các nghi ngại về bong bóng AI gần như bị che mờ.

Robot hình người của Agibot tại gian hàng của Nvidia. Ảnh: CNN

Khi được CNN hỏi về rủi ro bong bóng AI, nhiều lãnh đạo công nghệ tỏ ra lạc quan hoặc cho rằng lĩnh vực họ hoạt động không nằm trong tâm điểm tranh luận.

“Chúng ta mới ở giai đoạn sớm nhất của những gì có thể làm được. Khi nghe nói về bong bóng, tôi nghĩ đây không phải mốt nhất thời”, ông Panos Panay, lãnh đạo mảng thiết bị và dịch vụ của Amazon, nói.

Những lo ngại vẫn tồn tại bên ngoài CES. Theo S&P Global, các công ty công nghệ đã đổ hơn 61 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu trong năm 2025, làm dấy lên câu hỏi liệu đầu tư có đang vượt xa nhu cầu.

Goldman Sachs ước tính riêng năm nay, các công ty AI có thể chi hơn 500 tỷ USD. Một số nghiên cứu thậm chí cho rằng quy mô bong bóng AI hiện nay lớn gấp nhiều lần bong bóng dot-com trước đây.

Tâm điểm tranh luận chủ yếu xoay quanh các trung tâm dữ liệu tiêu tốn điện năng khổng lồ để xử lý AI, trong khi thiết bị cá nhân khó đảm đương. Nvidia, biểu tượng của cơn sốt AI, cho biết nền tảng tính toán thế hệ tiếp theo cho trung tâm dữ liệu sẽ ra mắt nửa cuối năm nay.

Trong khi đó, Intel và Qualcomm nhấn mạnh hướng đi khác: tăng khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị. Qualcomm, dù mở rộng sang mảng trung tâm dữ liệu, coi đây chỉ là phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh. “Nơi chúng tôi hoạt động không phải là nơi các cuộc thảo luận về bong bóng diễn ra”, ông Akash Palkhiwala, Giám đốc tài chính kiêm COO của Qualcomm, nói.

Jim Johnson, phụ trách mảng điện toán khách hàng của Intel cũng cho biết tập trung vào chip phục vụ người dùng cuối, thay vì những khoản đầu tư rủi ro lớn.

Samsung lại đặt trọng tâm ở giá trị mang lại cho người tiêu dùng. “Có bong bóng hay không không phải điều tôi quyết định. Điều quan trọng là AI có tạo ra giá trị hay không”, CK Kim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng thiết bị gia dụng kỹ thuật số của Samsung chia sẻ.

Trang sức AI của Nirva có thể ghi âm để cung cấp thông tin về một ngày của người dùng. Ảnh: CNN

Tìm kiếm “sản phẩm kế tiếp” sau smartphone là chủ đề xuyên suốt CES. Robot hình người trở thành điểm nhấn, với các công bố từ Nvidia, Intel, Hyundai và Qualcomm.

Boston Dynamics cùng Hyundai giới thiệu Atlas - robot hình người phát triển cùng với Google DeepMind, dự kiến triển khai trong các ứng dụng công nghiệp từ năm 2026 và mở rộng cho khách hàng khác vào 2027.

Song song đó, nhiều hãng đặt cược vào các thiết bị đeo hoặc phụ kiện nghe: ghi âm tích hợp AI, như nhẫn thông minh hay trang sức AI, với kỳ vọng đây sẽ là cách tương tác tự nhiên hơn, dù kéo theo không ít lo ngại về quyền riêng tư.

Dù quan điểm khác nhau, nhiều lãnh đạo đồng thuận rằng AI đã trở thành một phần của đời sống công nghệ. “Có thể chúng ta đang ở trong bong bóng nhưng AI đã gắn với cuộc sống hàng ngày”, ông Pete Erickson, CEO công ty giáo dục và sự kiện công nghệ Modev, nhận định. “Tôi không nghĩ nó sẽ biến mất”.

(Theo CNN)