Từ ngày 6-9/1, tại Ninh Bình diễn ra cuộc thi khoa học kỹ thuật và ngày hội STEM năm học 2025-2026. Sự kiện thu hút 238 dự án khoa học kỹ thuật và 225 sản phẩm STEM từ các trường trung học trên toàn tỉnh.

Điểm nhấn năm nay là sự áp đảo của các dự án ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Thay vì mô hình lý thuyết, các sản phẩm tập trung giải quyết bài toán thực tế trong nông nghiệp, an ninh và thương mại điện tử.

Dự án robot hình người của nhóm học sinh Nguyễn Trần Đức Lương và Nguyễn Đình Kiên (Trường THPT B Nguyễn Khuyến) gây chú ý với chi phí chế tạo lên tới 65 triệu đồng. Robot cao 1,3m, pin hoạt động liên tục 8–10 giờ.

Robot hình người do học sinh phổ thông ở Ninh Bình chế tạo.

Sản phẩm được hoàn thiện sau 12 tháng nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp. Robot có khả năng nhận diện khuôn mặt, cử động khớp tay linh hoạt để tương tác với khách hàng hoặc vận hành trong dây chuyền sản xuất nhà máy số.

Ở nhóm giải pháp an ninh, nhóm Phan Đức Mạnh và Nguyễn Ngọc Khánh (Trường THPT B Nguyễn Huệ) ra mắt "GuardDog Robot AI". Với kinh phí 16 triệu đồng, robot tích hợp camera AI, cảm biến khí gas và nhiệt độ để cảnh báo cháy nổ.

Thiết bị được thiết kế trong 3 tháng, hướng tới hỗ trợ người cao tuổi và giám sát an ninh hộ gia đình. Robot có thể di chuyển tự hành, phân tích dữ liệu môi trường và tương tác trực tiếp qua giọng nói.

Đại diện Ban tổ chức đánh giá, chất lượng các dự án năm nay cho thấy sự chuyển dịch mạnh từ lý thuyết sang ứng dụng. Đây là bước cụ thể hóa yêu cầu về năng lực sáng tạo và chuyển đổi số trong trường phổ thông.

Chó robot AI được mang đến tranh tài tại cuộc thi.

