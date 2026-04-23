Việc Apple trao quyền điều hành cho John Ternus, thay thế Tim Cook, không chỉ là chuyển giao nhân sự mà là bước đi chiến lược để trả lời câu hỏi lớn nhất của hãng: điều gì sẽ thay thế iPhone trong việc định hình tương lai?

Kỷ nguyên iPhone, một đế chế được xây từ “trung tâm bỏ túi”

Không có sản phẩm nào định nghĩa Apple rõ như iPhone. Từ năm 2007 đến nay, chiếc điện thoại này không chỉ tạo ra doanh thu, mà còn định hình cách con người sống, làm việc và kết nối.

CEO Apple Tim Cook trong sự kiện ra mắt iPhone 17 năm 2025. Ảnh: Bloomberg

Dưới thời Tim Cook, iPhone không còn là một thiết bị đơn lẻ, mà trở thành trung tâm của cả hệ sinh thái: từ Mac, Apple Watch đến các dịch vụ như iCloud hay Apple Music. Mọi thứ xoay quanh iPhone, mọi trải nghiệm đều bắt đầu từ iPhone.

Nhưng chính sự thành công tuyệt đối ấy lại đặt Apple trước một giới hạn, không có gì có thể tăng trưởng mãi trên một nền tảng đã bão hòa.

Khi chiếc điện thoại không còn là trung tâm

Thế giới công nghệ đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc. Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một tính năng mới.

Nó là lớp giao diện mới giữa con người và máy móc. Người dùng không còn muốn “mở ứng dụng” - họ muốn nói và được hiểu.

Trong bối cảnh đó, màn hình có thể nhỏ đi, thiết bị có thể phân tán, trải nghiệm có thể diễn ra ở mọi nơi, không cần một “trung tâm vật lý”. Điều này đặt ra thách thức cho Apple: Nếu iPhone không còn là trung tâm, Apple sẽ đặt trung tâm ở đâu?

Việc bổ nhiệm John Ternus làm CEO từ 1/9/2026 là một lựa chọn mang tính chiến lược. Không phải ngẫu nhiên Apple chọn một người đứng đầu mảng phần cứng - người hiểu sâu nhất cách các thiết bị được tạo ra và kết nối với nhau.

Vai trò của Ternus không phải là duy trì iPhone, mà là tạo ra hệ thiết bị mới, nơi trải nghiệm không còn phụ thuộc vào một trung tâm duy nhất. Đó có thể là thiết bị đeo, kính thực tế tăng cường, hoặc những dạng thiết bị hoàn toàn mới, gắn với AI cá nhân.

Nhưng điểm cốt lõi không nằm ở thiết bị cụ thể, mà nằm ở cách chúng kết nối thành một hệ thống thống nhất, liền mạch và “vô hình” đối với người dùng.

“Apple đã từng đặt cả thế giới vào trong túi quần. Giờ đây, họ phải làm điều ngược lại: đưa công nghệ hòa tan vào đời sống, đến mức người dùng không còn nhận ra mình đang sử dụng thiết bị”.

Với AI, Apple muốn định nghĩa lại tương tác

Nếu phần cứng là “cơ thể”, thì AI sẽ là “bộ não” của hệ sinh thái mới. Trong khi Google và Microsoft đang đẩy mạnh AI theo hướng nền tảng và dịch vụ, Apple vẫn giữ triết lý riêng, đó là ưu tiên quyền riêng tư, xử lý trên thiết bị và kiểm soát trải nghiệm đầu cuối. Điều này khiến Apple không ồn ào, nhưng lại tạo ra một hướng đi khác biệt.

Với Ternus, bài toán không phải là chạy đua AI theo số lượng tính năng, mà là làm cho AI trở nên “tàng hình” hiện diện ở mọi nơi nhưng không gây cảm giác bị xâm phạm.

Nếu làm được, Apple có thể định nghĩa lại cách con người tương tác với công nghệ, giống như họ từng làm với iPhone.

Lịch sử Apple luôn gắn với những bước ngoặt như máy tính cá nhân, máy nghe nhạc, điện thoại thông minh. Mỗi lần như vậy, Apple không chỉ cải tiến sản phẩm mà họ tái định nghĩa hành vi người dùng.

Hiện tại, Apple đang đứng trước một bước ngoặt tương tự nhưng khó hơn nhiều. Bởi lần này, họ không chỉ cạnh tranh sản phẩm, mà cạnh tranh cách con người suy nghĩ và tương tác với công nghệ.