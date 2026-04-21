Huawei Pura X Max: Đột phá điện thoại màn hình gập

Huawei là công ty tiên phong trong công nghệ điện thoại màn hình gập và đang thử nghiệm các kiểu dáng mới như Pura X.

Đây là thiết bị có kích thước nằm giữa kiểu gập vỏ sò và gập dạng cuốn sách. Mới đây, hãng tiếp tục ra mắt phiên bản nâng cấp mang tên Huawei Pura X Max.

Thiết bị sở hữu màn hình ngoài 5.4 inch và màn hình trong 7.7 inch. Thiết kế thế hệ mới giúp máy mỏng hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Độ dày khi gập của thiết bị vào khoảng 11,2mm, trong khi mở ra chỉ mỏng 5,2mm. Máy có trọng lượng 229g.

Pura X Max sở hữu màn hình trong khá vuông với độ phân giải 2.584 x 1.828px (tỷ lệ 14.1:10), rộng hơn một chút so với tỷ lệ 4:3 cũ.

Màn hình ngoài (1.848 x 1.264px) có tỷ lệ gần tương đương. Cả hai đều là tấm nền LTPO 2.0 tần số quét 1-120Hz, hỗ trợ làm mờ PWM tần số cao 1.440Hz.

Máy hỗ trợ bút cảm ứng Huawei M-Pen 3 Mini đi kèm ốp lưng chuyên dụng, cùng một tùy chọn ốp lưng tích hợp chân đế nam châm. Dung lượng pin đạt 5.300mAh, hỗ trợ sạc nhanh (SuperCharge) có dây 66W và không dây 50W.

Pura X Max trang bị bộ vi xử lý Kirin 9030 Pro, hứa hẹn tăng 30% hiệu suất so với bản tiền nhiệm. Hệ thống tản nhiệt kết hợp giữa buồng hơi và tấm graphene. Thiết bị chạy hệ điều hành HarmonyOS 6.1 nội bộ thay vì Android.

Khung máy làm từ hợp kim nhôm, nâng cấp chuẩn kháng nước/bụi lên IP58/IP59. Màn hình ngoài được bảo vệ bởi kính Kunlun thế hệ hai.

Hệ thống camera gồm cảm biến chính 50MP có chống rung quang học (OIS) và khẩu độ f/1.4-4.0. Đi kèm là ống kính tiềm vọng 50MP f/2.2 có OIS và ống kính góc siêu rộng 12.5MP f/2.2. Camera tích hợp bộ xử lý hình ảnh XMAGE và cảm biến màu sắc thế hệ hai.

Thiết bị có giá khởi điểm 11.000 NDT (42,4 triệu đồng) cho bản 12GB/256GB và cao nhất 14.000 NDT (54 triệu đồng) cho bản 16GB/1TB.

Huawei Pura 90 Pro và Pura 90 Pro Max

Dòng Pura 90 chính thức ra mắt với hai mẫu Pura 90 Pro và Pura 90 Pro Max, mang thiết kế màu chuyển sắc gợi nhớ dòng Huawei P30 cùng phần cứng camera hàng đầu.

Pura 90 Pro Max nổi bật với cảm biến ống kính tiềm vọng kích thước 1/1.28 inch, độ phân giải 200MP, khẩu độ f/2.6. Mô-đun này hỗ trợ zoom quang học 4x, kết hợp công nghệ chống rung CIPA 7.0.

Đây cũng là điện thoại Huawei đầu tiên sử dụng cảm biến Tụ điện tích hợp tràn ngang (LOFIC) trên camera chính RYYB 50MP, hỗ trợ khẩu độ 10 stop f/1.4-4.0 và OIS. Camera thứ ba là góc siêu rộng 40MP f/2.2.

Trong khi đó, Pura 90 Pro sở hữu camera chính RYYB 50MP, camera tele 50MP zoom quang học 4x và góc siêu rộng 12.5MP.

Cả hai dùng chip Kirin 9030S, pin 6.000 mAh, sạc có dây 100W và không dây 80W. Thiết bị chạy HarmonyOS 6.1 tích hợp trợ lý AI tác nhân.

Pura 90 Pro có màn hình OLED LTPO 6.6 inch, trong khi Pro Max là 6.9 inch. Cả hai có độ phân giải FHD+, tần số quét biến thiên 1-120Hz, kính Kunlun thế hệ hai và chuẩn IP68/69.

Giá khởi điểm cho bản 12GB/256GB của Pura 90 Pro là 5.499 NDT (21,2 triệu đồng) và Pura 90 Pro Max là 6.499 NDT (25 triệu đồng).

Huawei Pura 90: Pin dung lượng cao, thiết kế siêu mỏng

Mẫu Pura 90 tiêu chuẩn sở hữu viên pin "khủng" 6.500mAh nhưng vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng 7.0mm và trọng lượng 210 gram.

Máy trang bị màn hình OLED LTPO 6.8 inch độ phân giải 2.856x1.320px với tần số quét 300Hz, bảo vệ bằng kính Kunlun.

Thiết bị đạt chuẩn IP68 và IP69. Pura 90 sử dụng chip Kirin 9010S sản xuất trên tiến trình 7nm, sạc có dây 100W và không dây 50W.

Hệ thống camera gồm góc siêu rộng 12.5MP, góc rộng 50MP và ống kính tiềm vọng 50MP. Camera selfie phía trước có độ phân giải 50MP. Máy có giá từ 4.699 NDT (18,1 triệu đồng) đến 5.699 NDT (23 triệu đồng).

Chưa rõ Huawei có mở bán bốn điện thoại mới bên ngoài Trung Quốc hay không.

(Theo GSM Arena)