Chiếc dây đeo Crossbody Strap giá 59 USD (1,668 triệu đồng tại Việt Nam) nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Mỹ, nhất là với những người tiêu dùng chưa quen với xu hướng “thời trang kết hợp tiện ích” này.

Song, tại nhiều nước châu Á - nơi Apple đang chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu nội địa, sản phẩm này lại không có gì mới mẻ.

Trong nhiều năm, người dùng ở đây đã quen với hàng loạt dây đeo nhiều màu sắc, giá rẻ, được bán khắp các trung tâm thương mại và chợ địa phương.

Dây đeo chéo iPhone của Apple có màu sắc đơn giản và phù hợp nhất với ốp lưng chính hãng. Ảnh: Bloomberg

Mẫu dây đeo đầu tiên của Apple không mang tính đột phá nhưng vẫn thể hiện nỗ lực bắt kịp xu hướng.

Sản phẩm có thể điều chỉnh độ dài qua cơ chế trượt tinh tế, tuy nhiên chỉ tương thích tốt nhất với ốp lưng chính hãng của Apple.

Ngoài ra, dây đeo này chỉ có bảng màu đơn sắc giống iPhone và ốp lưng mới nhất, nên có thể không hấp dẫn với những ai thích phong cách nổi bật hơn.

Trong khi đó, các thương hiệu châu Á đã chiếm lĩnh thị trường này từ lâu. Topologie, công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), ra mắt dây đeo lấy cảm hứng từ leo núi từ năm 2019.

Tính đến nay, doanh số của họ đã tăng hơn 50% trong năm 2025, đạt gần 700.000 sản phẩm.

Các mẫu dây của Topologie có giá từ 28 USD, với hơn chục màu sắc và chất liệu khác nhau - từ dây thừng leo núi, dây bungee cho đến dây da hoặc dây phồng bản rộng.

“Chúng tôi khá bất ngờ khi Apple ra mắt sản phẩm này muộn đến vậy”, ông Carlos Granon, nhà sáng lập kiêm CEO Topologie, nhận xét, đồng thời cho biết các thương hiệu lớn như Muji cũng đã tung ra sản phẩm tương tự.

Một mẫu dây đeo chéo iPhone bắt mắt của Topologie. Ảnh: Bloomberg

Khoảng 65% khách hàng của Topologie là phụ nữ, độ tuổi 20 - 40. Granon lý giải, kích thước điện thoại ngày càng lớn và quần áo phụ nữ không có túi là hai lý do khiến dây đeo trở nên phổ biến.

Khi điện thoại giờ đây kiêm cả chức năng ví điện tử và chìa khóa nhà, nhu cầu đeo rảnh tay càng tăng mạnh.

Nhờ sức hút đó, Topologie đã mở khoảng 30 cửa hàng flagship toàn cầu, gồm Paris, Tokyo và gần đây là New York (SoHo) và Costa Mesa, California.

Một thương hiệu khác, Casetify - cũng khởi nguồn từ Hồng Kông - bắt đầu bán dây đeo vào cuối năm 2020. Dòng sản phẩm này hiện chiếm khoảng 4% doanh thu của công ty.

Casetify tập trung vào thiết kế thời trang, như chuỗi đeo đính hình trái tim, hướng tới nữ giới nhưng cũng phát triển thêm lựa chọn cho nam.

Dây đeo chéo iPhone của thương hiệu Nhật Bản Wego. Ảnh: Bloomberg

Xu hướng này không mới trong ngành công nghệ: nhiều phụ kiện phổ biến ở châu Á đã truyền cảm hứng cho các thương hiệu phương Tây.

Tháng 4 vừa qua, Motorola ra mắt tai nghe đính đá Swarovski, lấy ý tưởng từ mẫu tai nghe dạng khuyên tai của Huawei năm 2023.

Theo ông Ruben Castano, Phó Chủ tịch thiết kế của Motorola, các hãng công nghệ đang dần chuyển hướng từ tư duy “thiết kế cho nam” sang phục vụ đa dạng giới tính và phong cách.

“Nếu nhìn lại vài năm trước, mọi thứ khá thiên về nam giới. Giờ đây, chúng tôi cố gắng cân bằng hơn - đó là một thái độ thiết kế, không chỉ là vấn đề giới tính”, ông nói.

Ngay cả ở châu Á, CEO Topologie cho biết ngày càng nhiều nam giới cũng sử dụng dây đeo chéo cho điện thoại, cho thấy sự thay đổi trong tư duy thẩm mỹ và tiện ích.

Sự tham gia của Apple - dù muộn - có thể biến dây đeo điện thoại thành xu hướng toàn cầu, giống như cách AirPods từng biến tai nghe không dây thành biểu tượng thời trang.

“Tôi tin rằng sau khi Apple tham gia, xu hướng này sẽ phát triển rất nhanh”, Granon khẳng định.

(Theo Bloomberg)