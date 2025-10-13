Samsung W26 là phiên bản nâng cấp nhẹ của Galaxy Z Fold 7. Máy giữ nguyên thiết kế siêu mỏng 8,9 mm và trọng lượng nhẹ 215 g. Máy sử dụng màn hình ngoài 6,5 inch, màn hình chính gập 8 inch và phần cứng tương tự Z Fold 7.

Samsung W26 ra mắt độc quyền tại Trung Quốc. Ảnh: Samsung

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kết nối vệ tinh Tiantong, hệ thống viễn thông di động của Trung Quốc, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi và nhắn tin khẩn cấp mà không cần mạng di động. Đây là tính năng không có trên Galaxy Z Fold 7 bản quốc tế.

W26 còn có hai phiên bản màu đặc biệt: Dan Xihong (kết hợp đỏ và vàng) và Xuan Yao Black (kết hợp đen và vàng). Máy được trang bị RAM 16 GB tiêu chuẩn cho cả hai lựa chọn bộ nhớ 512 GB và 1 TB, trong khi Galaxy Z Fold 7 bản 512 GB chỉ có 12 GB RAM.

Hộp sản phẩm Samsung W26. Ảnh: Samsung

Hộp sản phẩm đi kèm ốp kevlar hai tông màu, củ sạc nhanh 25W, cáp USB và thẻ đặc quyền hợp tác với China Telecom.

Về màn hình, W26 hỗ trợ tần số quét biến thiên từ 1 đến 120Hz, độ sáng tối đa lên đến 2.600 nits (HDR), cùng âm thanh Dolby Atmos từ hệ thống loa kép.

Máy chạy Android 16 với One UI 8.0 và được cam kết 7 bản cập nhật hệ điều hành lớn. Ngoài ra, Samsung cũng bổ sung một số tính năng Galaxy AI như Smart Collection, Smart Drag and Drop, và Smart Password Manager.

Hai màu sắc trên Samsung W26. Sản phẩm có thiết kế sang trọng, phù hợp với phân khúc cao cấp. Ảnh: Samsung

Hệ thống camera của W26 tương tự Galaxy Z Fold 7, gồm camera selfie 10MP, camera chính 200MP chống rung OIS, camera góc siêu rộng 12MP có autofocus và camera tele 10MP có OIS cùng zoom quang 3x.

Bên dưới màn hình gập còn có camera 4MP. Máy có thể quay video 4K 60fps trên tất cả các camera (trừ camera 4MP) và 8K 30fps bằng camera chính.

Giá bán của Samsung W26 tại Trung Quốc là 16.999 NDT (gần 63 triệu đồng) cho bản 512GB và 18.999 NDT (hơn 70 triệu đồng) cho bản 1TB.

Một điều đáng tiếc là Samsung chỉ bán W26 tại Trung Quốc.

(Theo sammobile)