Những ai yêu thích phong cách của Jensen Huang nay có cơ hội sở hữu món đồ gắn liền với hình ảnh của ông.

CEO Nvidia đã ký tên lên chiếc áo khoác da quen thuộc của mình trước khi gửi đấu giá từ thiện tại Sotheby’s.

Theo nhà đấu giá, chiếc áo được định giá trong khoảng 40.000-60.000 USD (từ 1 đến 1,6 tỷ đồng).

Chữ ký tươi của Huang có thể khiến giá bán cuối cùng còn cao hơn. Phiên đấu giá sẽ bắt đầu từ ngày 7/7.

Jensen Huang đã ký tên lên chiếc áo mang đi đấu giá. Ảnh: Sotheby’s

Jensen Huang là đồng sáng lập Nvidia, hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới. Ông chuyển từ Đài Loan (Trung Quốc) sang Mỹ sinh sống từ năm 1973.

Hiện tài sản của ông ước đạt gần 164 tỷ USD, xếp thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Chiếc áo khoác da của thương hiệu Tom Ford đã đồng hành cùng Huang hơn 10 năm và gần như trở thành một phần hình ảnh của ông.

Theo Sotheby’s, chiếc áo xuất hiện trong nhiều dấu mốc quan trọng của ngành công nghệ, từ các lễ ra mắt sản phẩm, hội nghị dành cho nhà phát triển đến những công bố lớn về trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngay cả trong các cuộc gặp gỡ đời thường, Jensen Huang cũng thường mặc chiếc áo này.

Sức hút của chiếc áo cũng tạo ra nhiều sản phẩm ăn theo trên các sàn thương mại điện tử. Bloomberg cho biết nhiều cửa hàng trực tuyến rao bán các mẫu áo mang tên "Jensen Huang Black Leather Jacket".

Trên Amazon cũng xuất hiện sản phẩm có tên "Men's Black Biker Leather Jacket - Jensen Huang Nvidia CEO".

Sotheby’s cho rằng chiếc áo không chỉ là biểu tượng gắn với Nvidia mà còn đại diện cho tinh thần dám mở đường, dám theo đuổi những ý tưởng mà người khác chưa nhìn thấy.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển cho Edge Institute, tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận hoạt động theo mô hình kết nối các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ.

Khoản tiền này sẽ được dùng để cấp học bổng, tài trợ nghiên cứu và hỗ trợ các chương trình dành cho thế hệ nhà đổi mới tiếp theo.

(Theo Inc)