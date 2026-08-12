Khi thời điểm ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang đến gần, những tin đồn về thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo của Apple tiếp tục xuất hiện dày đặc.Trong số đó, thông tin đáng chú ý nhất hiện nay xoay quanh một phiên bản iPhone 18 Pro Max màu đỏ đậm mang sắc thái giống quả anh đào, được cho là có tên Dark Cherry.

Ảnh mô phỏng iPhone 18 Pro Max màu đỏ anh đào sẫm. Ảnh gốc: Wesley Hilliard, chỉnh sửa màu sắc: William Gallagher / AppleInsider

Sau thành công gây chú ý của màu Cosmic Orange trên dòng iPhone 17 Pro, Apple được cho là đang muốn tiếp tục tạo dấu ấn bằng một màu sắc nổi bật trên iPhone 18 Pro. Nếu những thông tin rò rỉ mới nhất là chính xác, màu đỏ sẽ là lựa chọn được Apple ưu tiên trong năm nay, thay thế vai trò nổi bật mà Cosmic Orange từng đảm nhận.

Theo bài đăng ngày 10/8 của tài khoản rò rỉ Fixed Focus Digital trên Weibo, trong thời gian qua đã xuất hiện hai biến thể màu đỏ khác nhau liên quan đến iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Một phiên bản có sắc đỏ burgundy tương đối sáng, trong khi phiên bản còn lại có tông màu tối hơn.

Fixed Focus Digital cho rằng phiên bản màu đỏ sẫm mới là biến thể chính xác. Đáng chú ý, nguồn tin mô tả màu này có phần ngả tím, tương tự màu của quả anh đào chín. Đây cũng là lý do cái tên Dark Cherry tiếp tục được nhắc đến nhiều trong các tin đồn về iPhone 18 Pro Max.

Màu Dark Cherry không phải tin đồn mới

Dù các nguồn tin rò rỉ trên Weibo không phải lúc nào cũng có độ chính xác cao, Fixed Focus Digital từng đưa ra cả những thông tin đúng lẫn những dự đoán không chính xác. Vì vậy, thông tin mới nhất vẫn cần được xem xét thận trọng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tin đồn lần này không xuất hiện đơn độc mà tiếp nối một loạt thông tin trước đó về màu sắc mới của iPhone 18 Pro Max.

Ngay từ tháng 2, Bloomberg từng đưa tin Apple đang thử nghiệm nhiều biến thể màu đỏ để tìm màu sắc phù hợp cho thế hệ iPhone Pro tiếp theo, sau khi Cosmic Orange tạo được hiệu ứng mạnh trên iPhone 17 Pro Max.

Đến tháng 4, những thông tin rò rỉ bắt đầu đề cập cụ thể hơn đến màu Dark Cherry. Kể từ đó, sắc đỏ anh đào đậm này liên tục xuất hiện trong các dự đoán liên quan đến thiết kế và màu sắc của iPhone 18 Pro Max.

Cũng trong tháng 4, một nguồn tin rò rỉ khác trên Weibo là Digital Chat Station cho biết phiên bản màu đỏ thẫm của iPhone thế hệ mới có khả năng xuất hiện với "xác suất cao". Dù chưa phải xác nhận chính thức, thông tin này càng khiến tin đồn về Dark Cherry trở nên đáng chú ý.

Hình ảnh rò rỉ càng củng cố nghi vấn về màu đỏ mới

Một trong những thông tin cụ thể hơn xuất hiện vào tháng 5, khi chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đăng tải hình ảnh được cho là mô phỏng các tùy chọn màu của iPhone 18 Pro trên mạng xã hội X.

Các tùy chọn màu của iPhone 18 Pro. Ảnh: Sonny Dickson/X

Hình ảnh cho thấy bốn màu sắc gồm Dark Cherry, Black, Silver và Light Blue. Nếu hình ảnh này phản ánh đúng kế hoạch của Apple, Dark Cherry sẽ trở thành lựa chọn nổi bật nhất trong nhóm màu dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay.

Việc Apple lựa chọn một màu đỏ đậm cũng không hoàn toàn bất ngờ. Công ty từng nhiều lần sử dụng những màu sắc khác biệt để tạo điểm nhận diện cho các thế hệ iPhone mới. Với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, Cosmic Orange đã trở thành một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất của sản phẩm.

Nếu Dark Cherry thực sự xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max, Apple có thể tiếp tục chiến lược tạo ra một màu sắc đặc trưng để kích thích nhu cầu nâng cấp, đặc biệt đối với những khách hàng muốn sở hữu phiên bản iPhone Pro có ngoại hình khác biệt.

Apple từng sử dụng màu Dark Cherry trên phụ kiện

Đáng chú ý, Dark Cherry cũng không phải sắc màu hoàn toàn xa lạ với Apple. Vào tháng 11/2025, hãng từng bắt đầu bán một loạt phụ kiện dành cho các sản phẩm của mình với màu sắc mang tên này.

Điều đó không có nghĩa Apple chắc chắn sẽ đưa Dark Cherry lên iPhone 18 Pro Max, nhưng việc màu sắc này từng được sử dụng trong hệ sinh thái sản phẩm của hãng khiến tin đồn trở nên có cơ sở hơn.

Apple thường xây dựng hệ thống màu sắc đồng bộ giữa các dòng sản phẩm và phụ kiện. Do đó, việc Dark Cherry từng xuất hiện trên phụ kiện có thể được xem là một dấu hiệu cho thấy hãng đã quan tâm đến sắc màu này từ trước.

Dù hàng loạt nguồn tin đã nhiều lần đề cập đến Dark Cherry, người dùng vẫn chưa thể khẳng định đây sẽ là màu chính thức của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Apple vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về màu sắc của thế hệ iPhone mới. Như thường lệ, mọi tin đồn chỉ có thể được xác nhận khi Apple chính thức trình làng sản phẩm vào đầu tháng 9.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: SamTech/YouTube)

(Theo AppleInsider, MacRumors)