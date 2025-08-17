Dòng iPhone 17 dự kiến sẽ được công bố tại một sự kiện ngày 9/9 tới. Khi ngày ra mắt càng đến gần, càng nhiều thông tin rò rỉ xuất hiện.

Concept iPhone 17 Pro Max với cụm camera mới. Ảnh: Jon Prosser

Mới đây, nguồn tin Instant Digital tiết lộ trên mạng xã hội Trung Quốc - Weibo rằng có thể kỳ vọng vào một nâng cấp mạnh mẽ về hiệu suất camera telephoto trên mẫu iPhone 17 Pro Max.

“Ở thời điểm này, iPhone 17 Pro Max sẽ là chiếc điện thoại có telephoto mạnh mẽ nhất được ra mắt vào tháng tới”, Instant Digital chia sẻ. Tuy nhiên, tuyên bố “telephoto mạnh nhất” này vẫn còn khiến giới công nghệ hoài nghi, bởi chuẩn mực hiện tại đã khá cao.

Nguồn tin này cũng không chia sẻ chi tiết cách Apple sẽ đạt được điều đó.

Camera telephoto: 48MP và zoom quang 8x

Dù mơ hồ, nhưng tin tức rò rỉ xuất hiện vào cuối ngày thứ Năm vừa qua lại trùng khớp với nhiều báo cáo trước đó rằng dòng iPhone 17 Pro sẽ được trang bị camera telephoto 48MP mới.

Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều sẽ có camera telephoto độ phân giải cao này. Nhưng các báo cáo gần đây lại cho thấy chỉ riêng iPhone 17 Pro Max – phiên bản đắt nhất – mới được trang bị cảm biến cao cấp này.

Một số tin đồn khác cũng nhắc đến khả năng zoom quang học 8x, nhưng chưa rõ tính năng này có bị giới hạn riêng cho iPhone 17 Pro Max hay không.

Việc Apple ưu tiên những công nghệ camera tiên tiến nhất cho dòng Pro Max vốn đã có tiền lệ. Với kích thước lớn hơn, Pro Max cho phép Apple có nhiều không gian hơn để bố trí các linh kiện lớn.

Ví dụ trước đây, iPhone 8 Plus từng là mẫu duy nhất có chống rung quang học kép (OIS). Hay iPhone 12 Pro Max cũng sở hữu cảm biến chính lớn hơn, kèm công nghệ chống rung bằng dịch chuyển cảm biến (sensor-shift OIS), không có trên mẫu Pro nhỏ hơn.

Theo xu hướng, khi Apple tối ưu hóa việc thu nhỏ linh kiện, các tính năng cao cấp thường dần được mang xuống các mẫu nhỏ hơn. Vì vậy, camera telephoto 48MP nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max trước, sau đó mới phổ biến ở bản Pro tiêu chuẩn trong những thế hệ tương lai.

Concept iPhone 17 Pro Max bản màu cam. Ảnh: Appleinsider

Dù cần thận trọng với những tin tức rò rỉ kiểu này, Instant Digital từng có những dự đoán chính xác trong quá khứ. Đây là nguồn tin đầu tiên tiết lộ iPhone 14 màu vàng, và đúng về việc iPhone 16 có nút camera control mới.

Tuy nhiên, giống như hầu hết các nguồn rò rỉ khác, không phải lúc nào cũng đúng 100%. Ví dụ, tuyên bố trước đó của Instant Digital về việc Apple Watch hoàn toàn bằng kính vẫn chưa được xác thực.

Do đó, thông tin về iPhone 17 Pro Max vẫn nên được xem là tin đồn, cho đến khi Apple chính thức công bố tại sự kiện tháng 9/2025.

iPhone 17 Pro Max có thể sẽ là chiếc iPhone sở hữu camera telephoto mạnh nhất từ trước đến nay của Apple, với cảm biến 48MP và khả năng zoom quang học tiềm năng lên đến 8x. Tuy nhiên, nâng cấp này gần như sẽ chỉ dành riêng cho mẫu Pro Max, tiếp nối truyền thống phân cấp tính năng camera của Apple.

(Theo Appleinsider, 9to5mac)