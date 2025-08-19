Báo cáo cho biết Apple đã thông báo với một số nhà cung ứng rằng iPhone 18 sẽ không nằm trong dòng sản phẩm iPhone tháng 9/2026.

Mẫu iPhone 16. Ảnh: PhoneArena

Thay vào đó, công ty sẽ chỉ công bố các mẫu cao cấp vào mùa thu năm đó, còn mẫu iPhone cơ bản và phiên bản giá rẻ đi kèm là "iPhone 18e" sẽ được phát hành vào tháng 3 năm sau.

ETNews dẫn lời các quan chức trong ngành cho biết Apple đã bắt đầu trao đổi kế hoạch điều chỉnh này với các đối tác cung ứng linh kiện và vật liệu.

Hệ quả thực tế của lịch trình mới là người tiêu dùng muốn mua iPhone mới vào mùa thu 2026 sẽ chỉ có thể lựa chọn các phiên bản cao cấp. Mẫu iPhone giá rẻ và phiên bản cơ bản tiêu chuẩn sẽ không có mặt cho đến khoảng 6 tháng sau đó.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi iPhone ra mắt năm 2007, Apple loại bỏ mẫu "tiêu chuẩn" khỏi sự kiện ra mắt mùa thu hằng năm.

Sự thay đổi này có vẻ gắn liền với việc Apple chuẩn bị giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, dự kiến góp mặt trong dàn sản phẩm mùa thu 2026 với vai trò thiết bị chủ lực, sánh cùng iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Chiến lược phát hành mới của Apple chia chu kỳ iPhone thành hai giai đoạn riêng biệt: thiết bị cao cấp ra mắt nửa cuối năm và thiết bị giá rẻ hơn ra mắt nửa đầu năm.

Việc tái cấu trúc này đã bắt đầu từ đầu năm nay khi Apple giới thiệu iPhone 16e, thay thế dòng SE trở thành mẫu iPhone phổ thông chính thức. Khác với SE từng mang ký hiệu riêng, dòng e-series gắn trực tiếp với dòng iPhone chính bằng cách sử dụng số hiệu của năm trước.

Cả The Information và nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo đều báo cáo vào tháng 5 rằng, Apple đang cân nhắc chuyển sang lịch phát hành hai lần mỗi năm để duy trì doanh số ổn định suốt năm. Với việc chia sự kiện ra mắt vào tháng 3 và tháng 9, Apple có thể tránh tình trạng doanh số tập trung quá lớn vào quý 4 sau sự kiện tháng 9, đồng thời tận dụng các giai đoạn mà nhu cầu tiêu dùng thường yếu hơn.

Dòng iPhone 17 ra mắt năm nay sẽ là thế hệ cuối cùng theo cấu trúc truyền thống. Danh mục dự kiến gồm: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, với iPhone 17e xuất hiện vào tháng 3/2026.

Đến tháng 9/2026, Apple sẽ giới thiệu bốn mẫu cao cấp: iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập đầu tiên. Sau đó, iPhone 18 và iPhone 18e mới đến tay người dùng vào tháng 3/2027.

Đến năm 2027, danh mục iPhone của Apple nhiều khả năng sẽ mở rộng lên sáu mẫu mới mỗi năm, và thậm chí có thể đạt tới 10 mẫu nếu công ty tiếp tục duy trì chính sách bán song song các thế hệ cũ với giá giảm.

(Theo PhoneArena, Macrumors)