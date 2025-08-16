Lý do được nhiếp ảnh gia Andrew Lanxon đưa ra không phải vì phần cứng iPhone 17 yếu, mà vì nguy cơ Apple lạm dụng AI đến mức làm mất đi chất ảnh vốn được coi là chuẩn mực của iPhone.

Năm 2025, trí tuệ nhân tạo (AI) đã len lỏi vào hầu hết các điện thoại mới, từ công cụ Gemini Live đến Circle to Search và đặc biệt là trong camera.

Honor 400 Pro từng gây sốc với tính năng biến ảnh thành video, Pixel 9 Pro tập trung vào AI tạo sinh để thêm chi tiết hoặc tạo ra cả khung cảnh mới từ con số 0.

“Tôi thích AI, miễn là nó được dùng đúng chỗ”, nhiếp ảnh gia chiến thắng trong Giải thưởng Eddie & Ozzie năm 2023 bày tỏ.

Nhiếp ảnh gia Andrew Lanxon lo ngại AI sẽ phá hỏng chất lượng camera trên iPhone 17. Ảnh: Cnet

Ông đánh giá cao ChatGPT, Google Gemini hay AI trong Photoshop nhưng lo ngại AI đang trở thành cái cớ để các hãng che lấp sự thiếu đổi mới về phần cứng.

Pixel 9 Pro vẫn giữ nguyên phần cứng camera từ đời trước, chỉ bổ sung tính năng AI.

Xiaomi 15 Ultra còn gây thất vọng hơn khi bỏ khẩu độ biến thiên tuyệt đẹp của 14 Ultra để thay bằng giải pháp phần mềm không thể tái tạo hiệu ứng tương tự.

Apple từ trước tới nay vẫn nổi bật nhờ hình ảnh tự nhiên, ít xử lý quá tay, ProRaw và ProRes phục vụ dân chuyên, cùng các công nghệ như Deep Fusion giúp cải thiện chất lượng thật chứ không tạo hình giả.

“Tôi từng mang iPhone 11 Pro đi chụp thay cho máy Canon DSLR, iPhone 16 Pro hiện vẫn là máy ảnh chuyên nghiệp của tôi khi không thể mang đồ cồng kềnh” - Lanxon chia sẻ.

Dù Apple không hề “miễn nhiễm” với AI, các ứng dụng trước đây như Portrait Lighting vẫn là công cụ bổ trợ, không thay thế ảnh thật.

Điều khiến ông lo ngại là iPhone 17 có thể tập trung vào tính năng tạo cảnh mới, biến mọi thứ thành sản phẩm giả lập, làm lu mờ giá trị của khoảnh khắc thật.

Sự hồi sinh của máy ảnh compact như Fujifilm X100 VI và phong trào chụp film cho thấy giới sáng tạo vẫn khao khát những bức ảnh thật, khoảnh khắc thật, ánh hoàng hôn thật.

Ông sẵn sàng đón nhận một sự kiện Apple tháng 9 tràn ngập thông tin về AI, nhưng nhấn mạnh: “Điều đó không nên đánh đổi bằng việc hy sinh chất lượng hình ảnh cốt lõi”.

Khi Apple đẩy mạnh chiến lược AI, nhiếp ảnh gia mong muốn iPhone 17 vẫn cho phép ông mang máy đến tận vùng đất Scotland quê hương và ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên - bằng ánh sáng và màu sắc thật, chứ không phải “phiên bản tưởng tượng” của AI.

(Theo Cnet)