“Quân bài đặc biệt” của Apple

Mỗi năm, Apple đều tung ra iPhone mới. Các tính năng như camera, màn hình, pin thường được cải tiến, đôi khi thiết kế cũng thay đổi.

Concept iPhone Fold dự kiến ra mắt năm sau. Ảnh: 9to5mac

Mỗi lần ra mắt, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: “Có nên nâng cấp ngay bây giờ không?”

Năm nay, Apple có lý do thuyết phục để bạn chọn iPhone 17. Nếu bạn muốn một thiết kế siêu mỏng, mang hơi hướng tương lai, hãy chọn iPhone 17 Air.

Nếu bạn cần thời lượng pin lớn nhất từ trước tới nay trên iPhone, có iPhone 17 Pro Max.

Còn nếu bạn quan tâm đến camera nâng cấp, chip mới và nhiều cải tiến khác, thì iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max là lựa chọn phù hợp.

Tất nhiên, chờ thêm một năm luôn là một lựa chọn. Nhưng năm nay, lý do để chờ không phải vì iPhone 18 Pro hay iPhone 18 Air.

Lý do thật sự nằm ở một mẫu máy hoàn toàn mới sắp xuất hiện: iPhone Fold.

Trải nghiệm và kiểu dáng hoàn toàn mới

Sau nhiều năm đồn đoán, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple gần như chắc chắn sẽ ra mắt vào mùa thu năm sau.

Theo các báo cáo, iPhone Fold sẽ có màn hình trong 7,8 inch khi mở ra, hơi nhỏ hơn iPad mini. Nguồn tin Digital Chat Station từng tiết lộ rằng màn hình gập bên trong của thiết bị này sẽ có tỷ lệ 4:3. Nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo sau đó đã xác nhận các kích thước này và bổ sung rằng màn hình bên trong của máy sẽ không có nếp gấp.

Video concept iPhone gập với thiết kế Touch ID. (Nguồn: ConceptsiPhone)

Trong khi đó, màn hình ngoài có kích thước 5,49 inch sẽ có độ phân giải 2.088 x 1.422 và nhiều khả năng sử dụng camera đục lỗ (punch-hole).

Mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple cũng được cho là có khả năng đa nhiệm mới, được hỗ trợ bởi iOS 27, với thiết kế gập dạng “book fold” không nếp gấp.

Về khả năng chụp ảnh, iPhone Fold được trang bị hai camera sau, kèm một camera trước khi gập, và một camera khác khi mở ra.

Ông Kuo còn tin rằng camera sau của iPhone Fold sẽ sử dụng cụm hai ống kính, và thiết bị sẽ không hỗ trợ Face ID nhằm tiết kiệm không gian bên trong. Thay vào đó, máy sẽ sử dụng nút nguồn tích hợp Touch ID ở cạnh bên.

Theo các báo cáo, Apple đang phát triển công nghệ Face ID dưới màn hình song song với camera ẩn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin nào nói rằng thiết bị sẽ sử dụng camera ẩn dưới màn hình.

Nếu Apple áp dụng camera ẩn dưới màn hình, họ có khả năng sẽ cải thiện đáng kể nhược điểm về chất lượng ảnh, nhờ vào sự đầu tư vào công nghệ màn hình và cảm biến.

Trong trường hợp được trang bị công nghệ camera ẩn dưới màn hình, iPhone gập chắc chắn sẽ trở thành một trong những siêu phẩm đầu tiên sở hữu công nghệ sáng giá bậc nhất của Apple.

Hãy tưởng tượng bạn có thể mang theo cả iPhone và iPad mini trong túi, gói gọn trong một thiết bị duy nhất.

Tất nhiên, iPhone Fold sẽ không dành cho tất cả mọi người. Giá bán dự kiến sẽ rơi vào khoảng hơn 2.000 USD.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đã được đồn đoán từ lâu vào năm sau, với mức giá dự kiến khoảng 2.000 USD. Nhưng với những ai sẵn sàng chi mạnh tay, iPhone Fold hứa hẹn mang lại một trải nghiệm và kiểu dáng hoàn toàn mới.

Đây không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp cấu hình. Nó cũng không chỉ là một thiết kế lạ mắt. iPhone Fold sẽ là một thiết bị “2 trong 1”. Có lẽ đây sẽ là sự thay đổi mang tính cách mạng nhất mà iPhone từng trải qua.

Nhà phân tích Jeff Pu cho biết thiết bị hiện đã bước vào giai đoạn Giới thiệu sản phẩm mới (NPI) tại nhà máy Foxconn, và việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2026.

Cũng theo Gurman, chiếc iPhone màn hình gập này sẽ tận dụng các tiến bộ mà Apple đã đạt được trong quá trình phát triển iPhone 17 Air – mẫu máy dự kiến sẽ thay thế phiên bản “Plus” trong dòng sản phẩm iPhone năm nay – bao gồm các cải tiến về màn hình, pin, modem và chip xử lý.

Nếu bạn chỉ muốn một chiếc iPhone theo đúng nghĩa truyền thống, thì dòng iPhone 17 đã đủ hấp dẫn.

Nhưng nếu bạn mong chờ một thiết bị lai giữa iPhone và iPad, tốt nhất hãy chờ đến năm sau.

(Theo 9to5mac, Appleinsider)