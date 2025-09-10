iPhone Air sở hữu màn hình 6,5 inch ProMotion với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.000 nits. Apple cho biết đây cũng là mẫu iPhone có thiết kế bền bỉ nhất, nhờ khung titanium kẹp giữa lớp Ceramic Shield ở cả hai mặt.

Máy được trang bị bộ xử lý A19 Pro – con chip iPhone mạnh nhất hiện nay – cùng modem C1x do Apple tự phát triển, nhanh gấp đôi thế hệ trước. Ngoài ra, iPhone Air còn tích hợp chip N1 mới, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Dù có thiết kế siêu mỏng, iPhone Air vẫn đảm bảo thời lượng pin “cả ngày” với khả năng phát video liên tục tới 40 giờ. Để tối ưu dung lượng pin, Apple loại bỏ khe SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM. iOS 26 đi kèm cũng bổ sung chế độ tiết kiệm năng lượng thích ứng.

Về camera, iPhone Air trang bị hệ thống camera kép 48MP với ống kính tele 12MP. Một tính năng mới cho phép kết hợp camera trước và sau, hỗ trợ quay đồng thời cả người dùng và cảnh phía trước.

Camera selfie 18MP có chế độ Center Stage, tự động điều chỉnh khung hình để lấy trọn mọi người trong ảnh mà không cần xoay ngang thiết bị.

iPhone Air có 5 tùy chọn màu: đen, trắng, be, trắng ngọc và xanh nhạt. Apple cũng giới thiệu loạt phụ kiện mới, gồm ốp trong suốt siêu mỏng, ốp bumper bằng polycarbonate gia cường và dây đeo chéo.

Giá bán iPhone 17 Air tại Việt Nam

Sản phẩm có giá khởi điểm từ 31,99 triệu đồng cho bản 256GB, mở đặt trước từ hôm nay và chính thức bán ra từ 19/9.

Cùng thời điểm, Apple cũng phát hành hệ điều hành iOS 26 vào ngày 15/9, với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mang phong cách trong suốt, bo tròn, tạo hiệu ứng “bong bóng thủy tinh” cho các biểu tượng và thanh điều hướng.