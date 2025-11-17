Sau nửa thập kỷ với những cập nhật khiêm tốn, sự thay đổi toàn diện của iPhone đã bắt đầu định hình từ tháng 9 với việc ra mắt mẫu iPhone Air hoàn toàn mới, cùng với các mẫu iPhone 17 Pro được thiết kế lại.

Theo Bloomberg, giai đoạn chuyển đổi này được dự kiến tiếp tục với lộ trình ba năm, bao gồm: iPhone màn hình gập đầu tiên ra mắt mùa thu 2026; iPhone cao cấp mới toanh dùng màn hình kính cong, camera ẩn dưới màn hình cho năm 2027.

iPhone Air, ra mắt cùng với iPhone 17 Pro, mang theo kỳ vọng sẽ chiếm 6% đến 8% doanh số iPhone mới, gần bằng hiệu suất của mẫu iPhone 16 Plus mà nó thay thế.

Song, về cơ bản, iPhone Air chỉ đóng vai trò như một “bài tập” và nguyên mẫu trên đường hướng tới chiếc iPhone gập của Apple.

Nó sẽ sử dụng nhiều vật liệu, kỹ thuật thu nhỏ, linh kiện nội bộ, pin và tối ưu hóa phần mềm tương tự như iPhone gập.

Mục tiêu chính của thế hệ iPhone Air thứ hai là chuyển sang sử dụng chip 2nm, thay vì thay đổi cấu trúc lớn. Việc nâng cấp chip này được kỳ vọng giúp cải thiện thời lượng pin của Air, vốn là nhược điểm lớn nhất của mẫu đầu tiên.

Phá vỡ chu kỳ ra mắt mùa thu

Trong hơn một thập kỷ qua, Apple đã nổi tiếng với chiến lược ra mắt sản phẩm chủ lực vào mùa thu. Chiến lược này từng thành công vì đơn giản hóa việc lập kế hoạch và tiếp thị, đồng thời giúp doanh thu của Apple dễ dự đoán với Phố Wall.

Tuy nhiên, nó cuối cùng lại trở thành gánh nặng. Việc dồn quá nhiều sản phẩm vào cùng một thời điểm đã làm giảm cơ hội phân bổ doanh thu trong suốt cả năm.

Chiến lược cũng gây căng thẳng cho đội ngũ kỹ thuật và tiếp thị và làm quá tải các nhà cung cấp. Việc triển khai Apple Intelligence gặp trục trặc vào năm 2024 khắc họa rõ nét hệ quả của cách tiếp cận này.

Theo Bloomberg, Apple sẽ thay đổi chiến lược phát hành iPhone ngay từ năm sau. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg tiết lộ kế hoạch phát hành mới từ 2026 của Apple sẽ là: ba mẫu cao cấp iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone gập vào mùa thu 2026; iPhone 18, iPhone 18e và có thể iPhone Air 2 vào mùa xuân 2027.

Apple dự kiến duy trì mô hình này trong nhiều năm tới, ra mắt từ 5 đến 6 mẫu máy mới hàng năm.

Mục đích của lịch trình mới là để có được doanh thu ổn định hơn trong suốt cả năm, giảm căng thẳng cho nhân viên và đối tác sản xuất, đồng thời ngăn chặn các mẫu cao cấp và giá rẻ tự triệt tiêu lẫn nhau trong tiếp thị.

Chiến lược này cũng cho phép Apple có nhiều cơ hội hơn mỗi năm để đối phó với các đợt phát hành sản phẩm mới từ đối thủ, chẳng hạn Samsung Electronics.

Sự thay đổi này cũng đang diễn ra với phần mềm. Các bản phát hành hệ điều hành lớn hàng năm thường diễn ra vào mùa thu, nhưng các bản cập nhật nhỏ hơn vào mùa xuân đang trở nên quan trọng hơn, ví dụ Siri mới dự kiến ra mắt cùng iOS 26.4 vào mùa xuân năm sau.

(Theo Bloomberg)