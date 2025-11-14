Theo tin rò rỉ mới nhất, Samsung dự kiến ra mắt dòng S26 vào cuối tháng 1, sớm hơn dự đoán trước đó là tháng 2. Dựa trên tất cả các thông tin rò rỉ đến nay, có ít nhất 9 yếu tố cho thấy Galaxy S26 Ultra hoàn toàn có thể đánh bại iPhone 17 Pro Max trong cuộc đối đầu lớn nhất năm 2025.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Concept Mob

Thiết kế mỏng hơn, tinh tế hơn

Các bản dựng rò rỉ của Galaxy S26 Ultra tiết lộ rằng Samsung sẽ mang đến một bước ngoặt đáng kể trong thiết kế. Thiết bị có vẻ sẽ sở hữu các góc bo tròn mềm mại hơn và cụm camera được tinh chỉnh lại gọn gàng hơn. Điểm đáng chú ý nhất là độ mỏng của máy.

Galaxy S25 Ultra hiện dày 8,1mm, nhưng S26 Ultra được đồn đoán chỉ còn khoảng 7–8mm. Việc tăng nhẹ chiều cao và bề ngang giúp Samsung “ăn gian” được độ dày tổng thể, khiến thân máy trông mảnh mai hơn mà vẫn giữ được độ bền cần thiết.

Dù không mỏng đến mức “siêu mẫu” như Galaxy S25 Edge hay iPhone Air, S26 Ultra vẫn sẽ là một flagship đầy sang trọng và tinh tế.

Camera selfie ẩn dưới màn hình

Apple đã nâng cấp mạnh mẽ camera trước của iPhone 17 Pro Max lên 18MP cùng tính năng Center Stage, mang lại chất lượng ảnh selfie xuất sắc. Tuy nhiên, Samsung dường như chuẩn bị đi xa hơn với Galaxy S26 Ultra.

Theo tin đồn, đây sẽ là mẫu Galaxy đầu tiên không gập có camera selfie ẩn dưới màn hình - công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu Z Fold trước đây.

Điều này giúp mặt trước máy liền mạch hoàn toàn, không còn lỗ đục gây xao nhãng. Tất nhiên, điều quan trọng là Samsung phải đảm bảo chất lượng ảnh không bị ảnh hưởng, bởi người dùng hiện nay rất khắt khe với camera selfie.

Màn hình sáng hơn và bảo mật tốt hơn

Dù iPhone 17 Pro Max hiện có độ sáng màn hình cao hơn một chút so với Galaxy S25 Ultra (1.899 nits so với 1.860 nits), khoảng cách này có thể sẽ nhanh chóng bị san lấp.

iPhone 17 Pro Max hiện có độ sáng màn hình cao hơn một chút so với Galaxy S25 Ultra, nhưng Galaxy S26 Ultra sẽ nhanh chóng bị san lấp khoảng cách này. Ảnh: Tom's Guide

Tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 Ultra vẫn giữ kích thước 6,9 inch AMOLED, nhưng độ sáng tối đa sẽ cao hơn nhờ công nghệ CoE depolarizer và lớp kính chống phản chiếu thế hệ ba.

Thêm vào đó, tính năng “Flex Magix” mới được cho là sẽ hạn chế góc nhìn từ bên ngoài, giúp tăng cường quyền riêng tư cho người dùng - tương tự như miếng dán chống nhìn trộm được nhiều người sử dụng với smartphone.

Ảnh chụp đêm sáng hơn, chi tiết hơn

Một trong những điểm yếu mà Samsung cần khắc phục chính là khả năng chụp thiếu sáng. Trong các bài thử của tôi, iPhone 17 Pro Max cho ra những tấm ảnh đêm rõ nét và sáng hơn đáng kể so với Galaxy S25 Ultra.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi. Galaxy S26 Ultra được đồn đoán vẫn dùng cảm biến 200MP quen thuộc, nhưng khẩu độ ống kính chính sẽ được mở rộng từ f/1.7 xuống f/1.6.

Việc thu được nhiều ánh sáng hơn trong thời gian ngắn sẽ giúp hình ảnh sáng hơn, ít nhiễu hơn. Ngoài ra, công nghệ xử lý ảnh ProVisual Engine phiên bản mới có thể tiếp tục nâng tầm khả năng chụp đêm của dòng Galaxy.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5: Sức mạnh “quái thú”

Bỏ qua tin đồn về việc Samsung sẽ quay lại dùng chip Exynos ở một số thị trường, phiên bản quốc tế của Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng vẫn dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 - con chip đầu bảng mới nhất của Qualcomm.

Theo các điểm benchmark rò rỉ, chip này thể hiện hiệu năng vượt trội, thậm chí có thể sánh ngang hoặc vượt qua Apple A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max.

Kết hợp cùng RAM 16GB, S26 Ultra hứa hẹn mang lại khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà và hiệu suất đồ họa vượt trội.

Thời lượng pin “trâu” hơn

Dung lượng pin 5.000mAh vẫn được giữ nguyên, nhưng nhờ con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tối ưu hơn, Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng có thể kéo dài thời gian sử dụng lâu hơn so với iPhone 17 Pro Max.

Với khả năng tiết kiệm điện năng tốt hơn và phần mềm One UI 8.5 tối ưu, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng máy cả ngày dài mà không lo sạc lại.

Sạc nhanh có thể vượt xa iPhone

Nếu tin đồn về sạc nhanh 60W qua cổng USB-C là thật, Galaxy S26 Ultra sẽ vượt xa iPhone 17 Pro Max trong cuộc đua tốc độ sạc.

Videp concept Galaxy S26 Ultra - 6G. (Nguồn: Concept Mob)

Mẫu S25 Ultra trước đây chỉ đạt 45W, giúp sạc 37% sau 15 phút và 71% sau 30 phút. Với công suất 60W, S26 Ultra có thể sạc nhanh hơn đáng kể, thậm chí bỏ xa iPhone 17 Pro Max vốn chỉ đạt 64% sau 30 phút.

Galaxy AI ngày càng mạnh mẽ

Samsung đang dẫn đầu cuộc chơi AI trên smartphone, và khoảng cách này có thể tiếp tục nới rộng. Galaxy AI trên S25 Ultra đã vượt qua Apple Intelligence về cả tính năng lẫn sự tiện dụng, và S26 Ultra chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn.

Một số tính năng mới có thể được bổ sung như Pro Res Zoom - công nghệ từ Google Pixel 10 giúp tăng chất lượng ảnh tele, hay khả năng tương tác liên ứng dụng thông minh hơn. Nếu những đồn đoán này thành sự thật, S26 Ultra sẽ là chiếc điện thoại AI mạnh nhất thế giới.

Samsung DeX: trải nghiệm “máy tính bỏ túi” hoàn thiện hơn

Samsung DeX vốn là lợi thế vượt trội so với Apple. Khi kết nối với màn hình ngoài, DeX biến điện thoại Galaxy thành một giao diện máy tính để bàn hoàn chỉnh.

Với S26 Ultra, người dùng kỳ vọng Samsung sẽ tiếp tục nâng cấp tính năng này, có thể thêm khả năng đa người dùng, nhiều màn hình ảo như trên Galaxy Tab S11 Ultra, hoặc tối ưu giao diện linh hoạt hơn.

Những cải tiến nhỏ nhưng thiết thực này có thể giúp Galaxy S26 Ultra trở thành thiết bị di động đa năng nhất năm 2025 - vừa là điện thoại, vừa là máy tính di động thực thụ.

Nếu những tin đồn về Galaxy S26 Ultra trở thành hiện thực - từ thiết kế mỏng hơn, màn hình sáng hơn, camera ẩn dưới màn hình, đến sạc nhanh và AI mạnh mẽ - thì ngôi vương “smartphone tốt nhất thế giới” có thể sớm đổi chủ.

(Theo Tom's Guide, Macworld)