Những rắc rối xoay quanh hiện tượng oxy hóa trên một số mẫu iPhone 17 Pro Max vốn đã đủ khiến người dùng phiền lòng. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn, nhiều người hẳn vẫn sẽ chấp nhận việc màu Cosmic Orange phai sang Rose Gold còn hơn là lớp sơn… biến mất hoàn toàn.

Đáng tiếc, điều tưởng như vô lý này lại vừa xảy ra theo cách rất bất ngờ: chỉ bằng việc sử dụng khăn ướt.

iPhone 17 Pro Max với phần màu Cosmic Orange (cam vũ trụ) bị… lau sạch chỉ bằng vài lần vuốt khăn ướt. Ảnh: @Rui35052730/X

Một chủ nhân của mẫu flagship mới nhất “nhà táo” đã phát hiện lớp phủ Cosmic Orange hoàn toàn bị lau sạch sau khi dùng khăn ướt vệ sinh máy.

Dù khăn ướt vốn là vật dụng quen thuộc để làm sạch điện thoại, trường hợp lần này cho thấy rủi ro: ít nhất là cho đến khi xác định rõ nguyên nhân, người dùng nên ưu tiên dùng khăn microfiber.

iPhone 17 Pro Max “bay màu” khi lau bằng khăn ướt?

Dòng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sử dụng quy trình anod hóa nhôm để phủ màu lên khung máy, vốn được đánh giá là ổn định và bền bỉ. Tuy nhiên, ngoài các vấn đề đã được ghi nhận trước đó như viền camera dễ trầy xước, một điểm yếu mới vừa được cộng đồng phát hiện.

Tài khoản X (Twitter) @Rui35052730 đã đăng tải hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro Max của một người tại quốc gia anh sống. Trong ảnh, phần màu Cosmic Orange (cam vũ trụ) bị… lau sạch chỉ bằng vài lần vuốt khăn ướt. Không phải phai màu, không phải loang lổ – mà là biến mất hoàn toàn.

Bất ngờ hơn, cho đến nay, trên Reddit không ghi nhận bất kỳ trường hợp tương tự nào, buộc cộng đồng tạm coi đây là một sự cố đơn lẻ. Tuy nhiên, như thường lệ, thông tin kiểu này sẽ nhanh chóng lan truyền và sớm đến tai Apple.

Ngay dưới bài đăng, Grok – trợ lý AI miễn phí do xAI phát triển – đã phản hồi rằng lớp sơn Cosmic Orange của iPhone 17 Pro Max có thể bị bong khi tiếp xúc với khăn ướt chứa peroxide hoặc cồn. Đây đều là những chất oxy hóa mạnh, vốn được dùng để sát khuẩn và làm sạch, nhưng lại có thể phá vỡ lớp sơn anod hóa trên nhôm.

Trên thực tế, Apple từ lâu đã cảnh báo người dùng không sử dụng hóa chất mạnh để lau chùi iPhone, đặc biệt với các dòng có lớp phủ màu. Những chất tẩy rửa này được thiết kế để phân rã bụi bẩn – và đáng tiếc, đôi khi cả lớp sơn.

Kể từ iPhone 17 Pro series, Apple đã từ bỏ chất liệu titanium alloy để chuyển sang khung nhôm nguyên khối unibody. Ưu điểm là trọng lượng nhẹ và khả năng tản nhiệt tốt hơn, nhưng nhược điểm thì ngày càng rõ: nhôm mềm hơn titanium và dễ móp khi va đập mạnh.

Các thử nghiệm thả rơi gần đây từng cho thấy iPhone 17 Pro Max có thể chịu lực tốt khi rơi mặt sau hoặc mặt trước, nhưng khi rơi trúng góc thì hư hại rất nghiêm trọng. Điều này khiến việc bảo vệ lớp sơn lại càng trở nên quan trọng.

Ảnh chụp màn hình

Với sự cố mới, ngoài nguy cơ móp máy, người dùng giờ còn phải đối mặt với khả năng lớp phủ màu bị hóa chất “ăn mòn”, nhất là khi dùng khăn ướt không rõ thành phần.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, một chủ sở hữu iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh chiếc điện thoại của mình bất ngờ chuyển màu sang hồng phấn.

Người dùng đầu tiên báo cáo lỗi này, được cho là sống tại Nhật Bản, chia sẻ hình ảnh cho thấy vùng MagSafe phía sau vẫn giữ nguyên màu cam tươi, trong khi toàn bộ phần viền khung nhôm và mặt lưng còn lại đã ngả sang hồng đậm.

iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) bất ngờ chuyển màu sang hồng phấn. Ảnh: @FamilyTeas / X

Trên nền tảng X, tài khoản @FamilyTeas đã đăng lại loạt ảnh kèm nhận định: “Có vẻ đây là một lô sản xuất bị lỗi trong khâu phủ lớp bảo vệ nhôm sau khi xử lý oxy hóa. Khi lớp phủ bị hở, nhôm sẽ phản ứng với không khí theo thời gian, dẫn đến hiện tượng đổi màu”.

Theo tài khoản này, hơn 10 chiếc iPhone 17 Pro Max đã xuất hiện dấu hiệu tương tự, dù mức độ khác nhau. Một số máy chỉ ngả hồng quanh cụm camera, số khác lại đổi màu trên toàn khung viền. Theo phân tích của giới công nghệ, hiện tượng này có thể xuất phát từ phản ứng oxy hóa tự nhiên của nhôm, khi kim loại tiếp xúc với không khí hoặc độ ẩm trong thời gian dài.

Apple có thay thế thiết bị cho chủ nhân xui xẻo?

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào xác nhận Apple sẽ thay thế chiếc máy bị mất màu. Vì sự cố chưa được ghi nhận rộng rãi, hãng nhiều khả năng sẽ xem xét từng trường hợp riêng lẻ.

Dù vậy, câu chuyện này đóng vai trò như một lời nhắc nhở “đau xót” cho người dùng đang sở hữu iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) – màu sắc vốn đã được xem là đặc trưng của năm nay.

Để tránh nguy cơ lớp sơn bong tróc hoặc phai màu, không nên dùng bất cứ loại khăn ướt nào, nhất là những loại chứa peroxide, cồn, hoặc các chất tẩy rửa mạnh. Phương án an toàn và được Apple khuyến nghị luôn là khăn microfiber mềm, thấm nhẹ nước sạch khi cần.

Trong bối cảnh Apple đang phải xử lý các phản hồi liên quan đến hiện tượng oxy hóa và trầy xước viền camera, sự việc lần này càng cho thấy lớp sơn màu mới của dòng iPhone 17 có thể nhạy cảm hơn dự đoán.

Không ai muốn flagship trị giá hàng chục triệu đồng của mình biến thành một phiên bản “tự chế” chỉ sau vài lần lau máy. Vì vậy, cho đến khi Apple đưa ra thông tin chính thức hoặc bản cập nhật quy trình bảo trì, người dùng tốt nhất nên tránh xa các sản phẩm tẩy rửa mạnh.

Một chiếc khăn microfiber, cộng thêm một chút kiên nhẫn, chính là lựa chọn an toàn nhất lúc này, để vệ sinh iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.

