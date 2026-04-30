Các tin đồn xoay quanh sản phẩm gập đầu tiên của Apple đã xuất hiện từ lâu, nhưng giờ đây, thông tin mới không chỉ dừng lại ở thiết kế mà còn liên quan đến cách hãng định vị toàn bộ dòng sản phẩm tương lai.

Chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể sẽ được đặt tên là iPhone Ultra.

iPhone Ultra: Tên gọi mới cho kỷ nguyên điện thoại gập

Theo các báo cáo gần đây, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể sẽ được đặt tên là iPhone Ultra. Nếu điều này trở thành sự thật, thiết bị sẽ đứng cùng “họ” với những sản phẩm cao cấp nhất của hãng như Apple Watch Ultra hay chip M1 Ultra, vốn đều đại diện cho đỉnh cao công nghệ và mức giá cao nhất trong danh mục.

Dù ra mắt trong cùng thời điểm với dòng iPhone thế hệ tiếp theo, nhiều khả năng iPhone Ultra sẽ không được xem là một phần của dòng chính, tương tự cách Apple từng làm với các biến thể khác biệt trong quá khứ.

Thiết bị này dự kiến sẽ xuất hiện cùng các mẫu iPhone Pro, nhưng có thể được bán muộn hơn vài tuần và với số lượng hạn chế, một chiến lược thường thấy đối với các sản phẩm mới có độ phức tạp cao.

Trước đó, leaker nổi tiếng Digital Chat Station từng đề cập đến tên gọi này, đồng thời dự đoán rằng các nhà sản xuất Android khác cũng sẽ nhanh chóng áp dụng “Ultra” cho những thiết bị gập màn hình lớn của họ, nhằm cạnh tranh trực tiếp về mặt hình ảnh thương hiệu.

MacBook Ultra: Laptop cảm ứng đầu tiên của Apple?

Không chỉ dừng lại ở iPhone, Apple còn được cho là đang chuẩn bị một mẫu MacBook Ultra, chiếc laptop đầu tiên của hãng sở hữu màn hình OLED cảm ứng. Trước đây, thiết bị này từng được xem là một biến thể mới trong dòng MacBook Pro, nhưng việc gắn nhãn “Ultra” cho thấy Apple có thể muốn tạo ra một phân khúc hoàn toàn riêng biệt.

MacBook Ultra được kỳ vọng sẽ có mức giá cao hơn đáng kể so với các mẫu MacBook hiện tại, đi kèm với những tính năng mới giúp nó khác biệt rõ rệt so với dòng Pro truyền thống. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt có thể bị trì hoãn đến nửa đầu năm 2027 do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, một vấn đề đang ảnh hưởng đến toàn ngành công nghệ.

Không chỉ iPhone và MacBook: “Ultra” có thể lan rộng

Chiến lược “Ultra” của Apple có thể không dừng lại ở hai thiết bị kể trên. Một số tin đồn cho thấy hãng đang phát triển phiên bản cao cấp của tai nghe AirPods, thậm chí tích hợp camera, một bước tiến táo bạo nếu trở thành hiện thực. Trong trường hợp đó, cái tên AirPods Ultra sẽ là lựa chọn hợp lý về mặt thương hiệu.

Ngoài ra, Apple cũng được cho là đã nghiên cứu iPad gập trong nhiều năm. Dự án này từng là ưu tiên của John Ternus - người được dự đoán sẽ kế nhiệm Tim Cook trong tương lai gần. Nếu sản phẩm này ra mắt, không loại trừ khả năng nó cũng sẽ mang tên iPad Ultra, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái “siêu cao cấp” của Apple.

Trong khi đó, ở phía Android, hậu tố “Ultra” từ lâu đã được dùng để chỉ những thiết bị tốt nhất trong dòng sản phẩm. Các ví dụ gần đây bao gồm Samsung Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra, tất cả đều đại diện cho cấu hình mạnh nhất, camera tốt nhất và mức giá cao nhất của từng hãng.

“Ultra” có thực sự xứng đáng?

Trong nhiều năm qua, Apple đã tập trung xây dựng dòng “Pro” như những thiết bị dành cho người dùng chuyên nghiệp, một chiến lược hợp lý khi xét đến hiệu năng, phần mềm và hệ sinh thái. Tuy nhiên, việc mở rộng sang “Ultra” đặt ra câu hỏi: liệu những cải tiến như màn hình cảm ứng trên laptop hay thiết kế gập trên điện thoại có thực sự nâng cao trải nghiệm chuyên nghiệp?

Một chiếc laptop cảm ứng có thể tiện lợi hơn trong một số tình huống, nhưng chưa chắc đã thay đổi cách làm việc của người dùng chuyên nghiệp. Tương tự, điện thoại gập mang lại sự mới mẻ về hình thức, song giá trị thực tế trong công việc vẫn còn gây tranh cãi.

Dĩ nhiên, đội ngũ marketing của Apple gần như chắc chắn sẽ biến “Ultra” thành một khái niệm hấp dẫn, thậm chí vượt xa những gì tin đồn hiện tại mô tả. Nhưng ở góc độ chiến lược sản phẩm, việc gắn nhãn “Ultra” cho những thay đổi chưa thật sự mang tính cách mạng có thể khiến danh xưng này trở nên kém thuyết phục.

Việc Apple chuẩn bị tung ra nhiều thiết bị “Ultra” cho thấy hãng đang thử nghiệm một tầng phân khúc mới, cao hơn cả “Pro”. Đây có thể là bước đi cần thiết để duy trì tăng trưởng trong bối cảnh thị trường smartphone và laptop đang dần bão hòa.

Tuy vậy, thành công của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào việc Apple có thể chứng minh rằng “Ultra” không chỉ là cái tên, mà thực sự mang lại giá trị vượt trội. Nếu không, nó có nguy cơ trở thành một danh xưng hào nhoáng nhưng thiếu nội dung, trong một thị trường ngày càng khó tính và cạnh tranh khốc liệt.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)