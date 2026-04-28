Kể từ cuộc tái khởi động dòng sản phẩm vào năm 2019 với Xperia 1, hành trình của Sony giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Một mặt, hãng mang đến những dấu ấn rất riêng như tỷ lệ màn hình 21:9 đặc trưng, khe cắm thẻ microSD hiếm hoi trên flagship, hay hệ thống zoom quang học biến thiên đầy sáng tạo.

Nhưng mặt khác, thiết kế lỗi thời, các tính năng quá “kén người dùng”, giao diện chưa hoàn thiện và mức giá cao đã khiến doanh số Xperia chững lại trong nhiều năm.

Sony Xperia 1 VIII rò rỉ hình ảnh. Ảnh: OnLeaks

Bộ phận di động từng có lãi trở lại vào năm 2021 sau gần 5 năm thua lỗ, nhưng sau đó Sony buộc phải khai tử dòng Xperia 5 nhỏ gọn, còn flagship Xperia 1 cũng rơi vào trạng thái bấp bênh.

Dẫu vậy, những rò rỉ gần đây cho thấy Xperia 1 VIII nhiều khả năng vẫn sẽ được bán ra toàn cầu. Vấn đề là Sony cần thay đổi gì để giữ thương hiệu Xperia tiếp tục tồn tại?

Thiết kế “rất Sony”: Lợi thế hay điểm yếu?

Điều trớ trêu là điểm mạnh lớn nhất của Xperia cũng chính là điểm yếu lớn nhất. Sony luôn đi ngược xu hướng thiết kế smartphone hiện đại.

Cảm giác như đội ngũ thiết kế của hãng hoạt động trong một “phòng thí nghiệm cách ly”, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trong khi thị trường ngày nay vận hành theo xu hướng chung, nơi các hãng dần hội tụ về thiết kế với cạnh phẳng, camera đục lỗ, mặt lưng kính hay giao diện thân thiện, thì Xperia vẫn giữ phong cách vuông vức, tối giản đặc trưng.

Với một số người, điều này tạo nên bản sắc riêng. Nhưng với số đông, “khác biệt” đôi khi lại đồng nghĩa với khó làm quen.

Câu hỏi đặt ra là: một chiếc Xperia “hiện đại” sẽ trông như thế nào? Không dễ để trả lời. Tuy nhiên, rõ ràng thiết kế góc cạnh truyền thống của Sony hiện chỉ còn hấp dẫn một nhóm người dùng rất nhỏ.

Giao diện: Sony đang thiếu bản sắc phần mềm

Trong nhiều năm, Xperia tự hào với trải nghiệm Android gần như “thuần khiết”. Điều này vẫn có giá trị nhất định, nhưng trong bối cảnh hiện tại, giao diện người dùng (UI) đã trở thành yếu tố nhận diện quan trọng của mỗi thương hiệu và Sony gần như không có dấu ấn riêng.

Không chỉ vậy, thời gian hỗ trợ phần mềm của Xperia cũng quá ngắn so với các đối thủ lớn như Apple, Samsung hay Google.

Thậm chí, nhiều mẫu máy tầm trung rẻ hơn gấp ba lần lại được hỗ trợ lâu hơn flagship Xperia 1, một nghịch lý khó chấp nhận.

Về mặt công nghệ mới, Xperia cũng gần như “vắng bóng” trí tuệ nhân tạo (AI) theo cách mà người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm.

Sony cho rằng AI hoạt động âm thầm trong nền, nhưng cách tiếp cận này khiến hãng bỏ lỡ một công cụ marketing cực kỳ quan trọng trong thời đại hiện nay.

Marketing và thời điểm bán: Sai lầm lặp lại

Một trong những vấn đề cố hữu của Xperia nằm ở chiến lược marketing. Khoảng cách giữa thời điểm công bố và thời điểm sản phẩm lên kệ thường quá dài.

Chờ đợi chiếc điện thoại Xperia tiếp theo ra mắt. Ảnh: Artsper Magazine

Trong nhiều trường hợp, người dùng phải chờ vài tháng sau khi ra mắt mới có thể mua máy. Khi đó, sức nóng đã nguội, truyền thông không còn nhắc đến sản phẩm và người dùng cũng đã chuyển sự chú ý sang các thiết bị khác.

Sony thường giới thiệu Xperia 1 vào khoảng tháng 5. Nếu Xperia 1 VIII có thể lên kệ chỉ sau một tuần, thay vì vài tháng, đây sẽ là bước tiến lớn giúp tận dụng tối đa hiệu ứng truyền thông.

Giá bán: Rào cản lớn nhất

Không thể không nhắc đến giá bán, điểm yếu lớn nhất của flagship Sony. Một số phiên bản Xperia 1 từng được bán với giá lên tới 1.599 USD, tiệm cận phân khúc điện thoại gập.

Dù smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, nhưng điều khó hiểu là giá Xperia thường giảm mạnh chỉ sau vài tháng.

Điều này đặt ra câu hỏi: tại sao Sony không định giá cạnh tranh ngay từ đầu?

Thay vì chờ doanh số kém rồi mới giảm giá để “cứu vãn tình hình”, một chiến lược giá hợp lý ngay từ khi ra mắt có thể giúp Xperia 1 VIII tiếp cận nhiều người dùng hơn. Đây là thay đổi không quá tốn kém nhưng có thể mang lại hiệu quả lớn.

Xperia luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng người yêu công nghệ. Sony sở hữu nền tảng phần cứng mạnh mẽ, thậm chí nhiều hãng khác, bao gồm cả Apple, cũng sử dụng cảm biến camera do Sony sản xuất.

Thị trường smartphone chắc chắn sẽ đa dạng và thú vị hơn nếu Xperia tiếp tục tồn tại. Và Xperia 1 VIII hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt nếu Sony thực hiện một vài thay đổi then chốt: thử nghiệm thiết kế hiện đại hơn, cải thiện phần mềm cả về UI lẫn thời gian hỗ trợ, và đặc biệt là điều chỉnh giá bán hợp lý ngay từ đầu.

(Theo PhoneArena, Techradar)