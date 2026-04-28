Dù được định vị ở phân khúc cao cấp nhất với mức giá có thể lên tới 2.000 USD, iPhone gập được cho là sẽ thiếu ít nhất 5 tính năng quan trọng vốn đã quen thuộc trên các mẫu iPhone Pro hiện đại.

Mô hình iPhone gập so với iPad mini. Ảnh: Vadir Yuryev/X

Các hình ảnh mô hình (dummy) do hai nguồn rò rỉ nổi tiếng Sonny Dickson và Vadim Yuryev chia sẻ đã hé lộ hai điểm thiếu vắng đáng chú ý chưa từng được đề cập trước đây: công nghệ MagSafe và nút Action Button.

Trong ngành công nghiệp smartphone, các mô hình dummy thường được sản xuất với độ chính xác rất cao nhằm phục vụ các nhà sản xuất phụ kiện như ốp lưng hay sạc. Điều này khiến những thông tin từ các mô hình này trở nên đáng tin cậy hơn so với tin đồn thông thường.

Điểm đáng chú ý là các mô hình cho thấy cụm nút âm lượng của iPhone Ultra sẽ được đặt ở cạnh trên của thiết bị, lệch sang bên phải, cách bố trí tương tự iPad mini.

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, bo mạch chủ có thể được đặt ở phía bên phải thân máy. Để tránh việc phải kéo dây cáp qua màn hình gập sang phía bên trái, điều có thể ảnh hưởng đến độ bền và không gian, Apple đã chọn giải pháp đưa các nút này lên phía trên.

Không còn Action Button và MagSafe?

Trong khi nút nguồn và cụm âm lượng xuất hiện rõ ràng, Action Button – tính năng được Apple giới thiệu lần đầu trên iPhone 15 Pro lại hoàn toàn biến mất. Nếu thông tin này chính xác, iPhone gập sẽ trở thành chiếc iPhone đầu tiên không có cả công tắc im lặng lẫn Action Button.

Bên cạnh đó, một chi tiết khác cũng gây chú ý không kém: sự vắng mặt của các vòng nam châm định vị MagSafe ở mặt lưng. Trên các mô hình của iPhone 18 Pro và phiên bản 18 Pro Max, những vòng này được thể hiện rất rõ để giúp các hãng phụ kiện căn chỉnh chính xác. Nhưng với iPhone Ultra, chúng hoàn toàn không xuất hiện.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân có thể đến từ độ mỏng cực đoan của thiết bị. Với độ dày chỉ khoảng 4,5mm, iPhone gập được kỳ vọng sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Điều này khiến việc tích hợp hệ thống nam châm MagSafe trở nên khó khả thi về mặt kỹ thuật.

Từ bỏ Face ID, quay lại Touch ID?

Một trong những thay đổi lớn nhất có thể xảy ra là việc loại bỏ hệ thống Face ID. Do thiết kế quá mỏng, iPhone Ultra được cho là không đủ không gian để chứa cụm camera TrueDepth, thành phần cốt lõi cho Face ID hiện nằm trong Dynamic Island.

Thay vào đó, Apple có thể đưa Touch ID quay trở lại. Đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm hãng tái sử dụng công nghệ vân tay trên một mẫu iPhone cao cấp.

Trước đó, Touch ID gần nhất xuất hiện trên iPhone SE (3rd generation) – một thiết bị giá rẻ và lần cuối trên dòng flagship là từ thời iPhone 7.

Việc một chiếc iPhone đắt đỏ nhất lại không có Face ID mà chỉ dùng Touch ID chắc chắn sẽ tạo ra tranh cãi lớn trong cộng đồng người dùng.

Hệ thống camera bị cắt giảm

Không chỉ dừng lại ở đó, iPhone Ultra còn được cho là chỉ sở hữu hai camera sau: góc rộng và siêu rộng, tương tự dòng iPhone tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc thiếu hoàn toàn ống kính tele, vốn là điểm mạnh của các dòng Pro trong nhiều năm qua.

Trong khi các thiết bị như iPhone 17 hay dòng Pro luôn tập trung vào khả năng zoom quang học và nhiếp ảnh chuyên sâu, việc cắt giảm camera tele trên iPhone Ultra có thể khiến sản phẩm này kém hấp dẫn với người dùng yêu thích chụp ảnh.

eSIM hoàn toàn, không còn khe SIM vật lý

Một thay đổi khác là việc loại bỏ khe SIM vật lý. Tương tự dòng iPhone Air, iPhone Ultra sẽ chỉ hỗ trợ eSIM. Điều này phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa kết nối, nhưng vẫn có thể gây bất tiện tại nhiều thị trường nơi eSIM chưa phổ biến.

Nhìn tổng thể, iPhone Ultra được cho là sẽ mang thiết kế siêu mỏng với khung titan và mặt lưng kính, gần giống iPhone Air.

Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng ấn tượng và cơ chế màn hình gập, Apple dường như phải chấp nhận hy sinh hàng loạt tính năng quan trọng.

Dù chưa có dấu hiệu cho thấy thiết bị sẽ bị cắt giảm loa stereo, nhưng với những “đánh đổi” đã xuất hiện, khả năng này không phải là không thể xảy ra.

Mức giá khởi điểm của iPhone Ultra được dự đoán không dưới 1.999 USD, gần gấp đôi so với iPhone 17 Pro. Điều đáng nói là mẫu Pro lại sở hữu đầy đủ các tính năng mà iPhone Ultra có thể thiếu.

Điều này đặt Apple vào một bài toán khó: liệu người dùng có chấp nhận trả thêm hàng nghìn USD chỉ để sở hữu một thiết bị màn hình gập, nhưng lại bị cắt giảm nhiều tính năng cao cấp?

Dự kiến, iPhone gập sẽ ra mắt cùng iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm nay. Khi đó, mọi câu hỏi về chiến lược “đánh đổi để đổi mới” của Apple sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn.

(Theo MacRumors, CNET)