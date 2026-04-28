Trong bối cảnh thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn chuyển mình, Samsung được cho là đang chuẩn bị tung ra một sản phẩm mang tính bước ngoặt: Galaxy Z Wide Fold.

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: Sammobile

Đây có thể là chiếc điện thoại gập theo dạng “mở ngang” đầu tiên của hãng, ra mắt vào mùa hè năm nay. Dù không phải ý tưởng hoàn toàn mới, thiết bị này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò sống còn trong việc giúp Samsung duy trì vị thế dẫn đầu, đặc biệt khi phải đối mặt với áp lực từ chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple và mẫu Pura X Max của Huawei.

Hệ sinh thái điện thoại gập đa dạng

Cho đến nay, thị trường vẫn chưa thực sự chứng kiến một mẫu điện thoại gập dạng rộng được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, ý tưởng này dường như đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng.

Trong một cuộc khảo sát gần đây, khi được hỏi về kiểu thiết kế điện thoại gập mà họ muốn sử dụng hàng ngày, phần lớn người tham gia đã nghiêng về lựa chọn “gập dạng rộng”.

Cụ thể, gần 34% người dùng cho rằng thiết kế này là hấp dẫn nhất. Con số này không chỉ cho thấy sức hút của dạng gập mới, mà còn gián tiếp phản ánh một thực tế: chỉ khoảng một phần ba người dùng thực sự bị thuyết phục bởi kiểu điện thoại gập mà Apple có thể cung cấp trong thời gian tới.

Trong khi đó, khoảng 23% người dùng lại ưa chuộng thiết kế của Galaxy Z Fold 7, dạng máy có thể mở ra từ một chiếc điện thoại thông thường.

Đây là tín hiệu tích cực cho Samsung, bởi Galaxy Z Wide Fold nhiều khả năng sẽ ra mắt cùng với Galaxy Z Fold 8 trong sự kiện mùa hè.

Đáng chú ý, Apple hiện chưa có sản phẩm tương đương trong phân khúc này.

Không dừng lại ở đó, khoảng 11% người dùng vẫn trung thành với thiết kế gập vỏ sò (flip). Điều này càng củng cố lợi thế cho Samsung, khi hãng cũng được cho là sẽ giới thiệu Galaxy Z Flip 8 trong cùng sự kiện.

Trong khi đó, Apple gần như chưa có kế hoạch tham gia vào phân khúc điện thoại gập dạng flip trong tương lai gần.

Nhìn tổng thể, Samsung đang xây dựng một hệ sinh thái điện thoại gập đa dạng, đáp ứng gần như mọi thị hiếu người dùng.

Chỉ có khoảng 3% người thích kiểu thiết kế gập “cao và hẹp” truyền thống là chưa có lựa chọn phù hợp.

Galaxy Z Flip 7. Ảnh: PhoneArena

Dù nhận được nhiều sự quan tâm, điện thoại gập vẫn được xem là một thị trường ngách. Kết quả khảo sát cũng phản ánh rõ điều này: dù thiết kế gập dạng rộng dẫn đầu về mức độ yêu thích, nhưng điện thoại dạng thanh truyền thống vẫn bám sát phía sau, với 29% người dùng cho biết họ không muốn sử dụng điện thoại gập.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thị trường đã bão hòa. Ngược lại, nó cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.

Khác với những thử nghiệm không thành công như các mẫu flagship siêu mỏng kiểu Galaxy S25 Edge hay iPhone Air, điện thoại gập đã và đang từng bước mở rộng tệp khách hàng trong nhiều năm qua.

Sự gia nhập của Apple vào thị trường điện thoại gập chắc chắn sẽ góp phần phổ biến hóa khái niệm này, thu hút thêm người dùng mới.

Nhưng nghịch lý là, chính Samsung mới có thể là bên hưởng lợi nhiều hơn. Với danh mục sản phẩm đa dạng hơn, hãng Hàn Quốc có nhiều cơ hội thuyết phục người dùng lựa chọn Galaxy thay vì bị giới hạn trong một kiểu thiết kế duy nhất từ Apple.

Bước ngoặt định hình tương lai smartphone

Dù thành công thương mại của Galaxy Z Wide Fold vẫn còn là dấu hỏi, nhưng tầm ảnh hưởng của nó đối với toàn ngành là điều khó phủ nhận.

Nếu người dùng đón nhận thiết kế gập dạng rộng, đây có thể trở thành tiêu chuẩn mới, mở ra một làn sóng thay đổi lớn trong ngành công nghiệp smartphone.

Ngược lại, nếu thất bại, nó không chỉ ảnh hưởng đến riêng Samsung mà còn có thể đặt dấu chấm hết cho tham vọng phổ cập điện thoại gập trên quy mô toàn cầu.

Trong một thị trường đang dần bão hòa về thiết kế, Galaxy Z Wide Fold có thể chính là “canh bạc” lớn tiếp theo. Và nếu thành công, nó không chỉ giúp Samsung giữ vững vị thế, mà còn định nghĩa lại cách chúng ta sử dụng smartphone trong tương lai.

(Theo PhoneArena, Mashable)