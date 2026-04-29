Kỳ vọng dành cho iPhone Ultra – chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple đang ở mức cực kỳ cao. Không ít người tin rằng thiết bị này sẽ đưa điện thoại gập trở thành xu hướng đại chúng và nhanh chóng thống trị thị trường.

Mô hình iPhone gập bên cạnh iPhone 18 Pro Max và 18 Pro. Ảnh: Vadir Yuryev/X

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy mọi sản phẩm mới của Apple đều có màn ra mắt hoành tráng, nhưng thành công lâu dài lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là sự hào nhoáng ban đầu.

Thách thức thực sự của iPhone Ultra sẽ chỉ lộ rõ sau khi “cơn sốt” ban đầu qua đi. Khi đó, thiết bị sẽ phải cạnh tranh bằng chính giá trị thực của nó, thay vì dựa vào sức hút thương hiệu. Apple dường như hiểu rõ điều này và đang đầu tư mạnh vào việc tạo ra một chiếc điện thoại thật sự nổi bật, hướng tới số đông người dùng.

Theo các tin đồn, iPhone Ultra không chỉ là một dạng iPhone hoàn toàn mới mà còn có thiết kế mỏng đáng kinh ngạc, chỉ khoảng 9,23mm khi gập lại, gần tiệm cận với những mẫu máy mỏng nhất hiện nay như dòng Galaxy Z Fold. Nhưng dù thông số này rất ấn tượng, nó có thể vẫn chưa đủ để đảm bảo thành công thương mại.

Thiếu đa dạng: Điểm yếu lớn của Apple trong cuộc đua điện thoại gập

Ngay cả khi iPhone Ultra đạt được độ mỏng và độ hoàn thiện như kỳ vọng, nó vẫn sẽ mang một thiết kế rất cụ thể, điều vốn không phải ai cũng thích. Tương tự như dòng iPhone Air, Apple có xu hướng theo đuổi những thiết kế táo bạo, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi sự phổ biến.

Ý tưởng màn hình gập dạng rộng (wide foldable) tuy có nhóm người hâm mộ riêng, nhưng chưa thực sự thuyết phục số đông. Một khảo sát gần đây cho thấy chỉ khoảng một phần ba người dùng thích kiểu thiết kế này. Điều đó đặt Apple vào thế bất lợi so với các đối thủ.

Samsung hiện đang có lợi thế lớn nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, từ dòng gập kiểu “quyển sách” truyền thống đến các mẫu gập dọc như Galaxy Z Flip và sắp tới có thể là một thiết bị màn hình rộng mới. Sự linh hoạt này giúp hãng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Tại Trung Quốc – thị trường quan trọng thứ hai của Apple, các nhà sản xuất nội địa như Huawei còn đi xa hơn. Họ sở hữu một hệ sinh thái điện thoại gập phong phú, từ các mẫu gập ngang, gập ba cho đến những thiết kế độc đáo mang tính thử nghiệm cao. Điều này khiến Apple, với chỉ một lựa chọn duy nhất, khó có thể đáp ứng hết nhu cầu đa dạng của người dùng.

Giá bán: Rào cản lớn nhất với người dùng phổ thông

Yếu tố duy nhất có thể giúp iPhone Ultra tạo ra cú hích lớn là một mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, điều này gần như khó xảy ra. Ngay cả trước khi xảy ra khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ, các dự đoán đã cho thấy Apple khó có thể định giá thấp cho sản phẩm này.

Nhiều nguồn tin cho rằng iPhone Ultra sẽ có giá khởi điểm khoảng 1.999 USD, thậm chí có thể lên tới 2.400 USD. Đây là mức giá rất cao, ngay cả khi so sánh với các đối thủ trực tiếp như Samsung. Dù những người hâm mộ trung thành của Apple có thể chấp nhận mức giá này, phần lớn người dùng phổ thông sẽ phải cân nhắc kỹ.

Trong khi đó, thị trường đang xuất hiện ngày càng nhiều lựa chọn giá rẻ hơn. Các mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò từ Motorola hay Samsung mang lại trải nghiệm tương tự với chi phí thấp hơn đáng kể. Điều này khiến iPhone Ultra dễ rơi vào vị thế sản phẩm cao cấp nhưng kén người mua.

Apple có thể trông cậy vào sức mạnh thương hiệu và hệ sinh thái để giữ chân người dùng. Tuy nhiên, đây chỉ là lợi thế ngắn hạn. Về lâu dài, nếu không mở rộng tệp khách hàng, hãng sẽ gặp khó khăn trong việc chiếm lĩnh thị trường điện thoại gập còn non trẻ.

Tất nhiên, Apple luôn nổi tiếng với khả năng tạo ra bất ngờ. iPhone Ultra có thể được trang bị những tính năng đột phá đủ sức thuyết phục người dùng, hoặc thậm chí có mức giá dễ tiếp cận hơn dự kiến.

Dù vậy, với những gì đang được tiết lộ, triển vọng của iPhone Ultra vẫn khá thận trọng. Đây có thể là một thiết bị đẹp, cao cấp và tạo được tiếng vang lớn về mặt truyền thông, nhưng chưa chắc đã tạo ra tác động mạnh mẽ lên thị trường.

Cuối cùng, thành công của iPhone Ultra sẽ không chỉ phụ thuộc vào phần cứng hay thiết kế, mà còn nằm ở cách Apple giải bài toán đa dạng sản phẩm, giá bán và nhu cầu thực tế của người dùng. Trong một thị trường đang phát triển nhanh và cạnh tranh khốc liệt, chỉ “hoàn hảo về công nghệ” thôi là chưa đủ.

(Theo PhoneArena, MacRumors)