Sau 7 năm kiên trì theo đuổi điện thoại gập, Samsung đang sở hữu danh mục sản phẩm hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Những mẫu Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và đặc biệt là Galaxy Z Fold 8 Ultra vừa ra mắt đã nhận được hàng loạt đánh giá tích cực từ giới công nghệ quốc tế. Thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn, màn hình đẹp hơn, pin tốt hơn cùng nhiều cải tiến thực tế giúp các thiết bị này tiến rất gần tới trải nghiệm của một chiếc smartphone truyền thống.

Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, bất chấp những bước tiến lớn về công nghệ, điện thoại gập vẫn chưa thể trở thành sản phẩm đại chúng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung công nghệ, rào cản lớn nhất không còn là độ bền hay trải nghiệm sử dụng, mà chính là mức giá quá cao.

Samsung tạo ra thế hệ điện thoại gập tốt nhất từ trước đến nay

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm ở London, Samsung giới thiệu ba mẫu điện thoại gập mới gồm Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 với màn hình ngoài rộng hơn và Galaxy Z Fold 8 Ultra – phiên bản cao cấp nhất, đồng thời cũng là mẫu máy mỏng nhất trong lịch sử dòng Galaxy Fold.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm các thiết bị, nhiều chuyên gia công nghệ đều có chung nhận định rằng Samsung đã lắng nghe gần như toàn bộ phản hồi của người dùng trong suốt nhiều năm qua và biến chúng thành những cải tiến đáng giá trên thế hệ mới.

Miles Franklin, chủ kênh YouTube Miles Above Tech, cho rằng Samsung đã khắc phục hầu hết những điểm khiến người dùng chưa hài lòng ở 7 thế hệ điện thoại gập trước đó.

Theo ông, hãng đã cải thiện đáng kể thời lượng pin, tăng tốc độ sạc, nâng độ sáng màn hình, bổ sung lớp phủ chống phản chiếu hiệu quả hơn và đặc biệt là làm nếp gấp trên màn hình trở nên khó nhận thấy hơn nhiều.

Đây đều là những thay đổi tưởng như nhỏ nhưng lại tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày, giúp điện thoại gập trở nên thực dụng hơn thay vì chỉ là một thiết bị mang tính trình diễn công nghệ.

Trải nghiệm làm việc và giải trí tiếp tục là lợi thế lớn

Một trong những điểm được giới chuyên môn đánh giá cao nhất ở điện thoại gập là khả năng nâng cao năng suất làm việc.

Michael Fisher, người sáng lập kênh MrMobile trên YouTube, nhận định điện thoại gập từ lâu đã thể hiện ưu thế rõ rệt so với smartphone truyền thống trong nhiều tác vụ.

Theo ông, việc duyệt web, đọc tài liệu PDF đính kèm trong email hay đọc sách điện tử đều trở nên thuận tiện hơn rất nhiều nhờ màn hình lớn có thể mở rộng khi cần. Đây là những lợi ích mà điện thoại dạng thanh khó có thể mang lại.

Không chỉ phục vụ công việc, màn hình lớn cũng giúp trải nghiệm xem phim, chơi game hay sử dụng đa nhiệm trở nên hấp dẫn hơn. Người dùng có thể mở nhiều ứng dụng cùng lúc mà không bị cảm giác chật chội như trên điện thoại thông thường.

Bên cạnh các thông số kỹ thuật, nhiều nhà sáng tạo nội dung cũng nhấn mạnh đến một yếu tố khó đo lường nhưng rất quan trọng: cảm giác thú vị khi sử dụng.

Titiana, nhà sáng tạo nội dung công nghệ đến từ Warsaw, cho biết điều khiến cô yêu thích Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip không chỉ nằm ở tính năng mà còn ở sự khác biệt.

Theo cô, điện thoại gập mang lại trải nghiệm mới mẻ, nổi bật giữa vô số smartphone có thiết kế gần như giống nhau trên thị trường. Đây là dòng sản phẩm dành cho những người muốn sở hữu một thiết bị độc đáo thay vì chỉ quan tâm đến cấu hình.

Chính yếu tố "độc lạ" này giúp điện thoại gập vẫn giữ được sức hút riêng, đặc biệt với nhóm người dùng yêu thích công nghệ và muốn trải nghiệm những xu hướng mới nhất.

Giá bán vẫn là "nút thắt" lớn nhất

Dù đánh giá rất cao thế hệ điện thoại gập mới của Samsung, gần như tất cả các chuyên gia đều chỉ ra cùng một vấn đề: giá bán.

Paul Jones, người điều hành kênh YouTube của Android Authority, cho rằng điện thoại gập hiện vẫn chưa đủ khả năng tiếp cận số đông người dùng.

Theo ông, mức giá quá cao khiến nhiều khách hàng dù yêu thích sản phẩm vẫn phải cân nhắc hoặc lựa chọn smartphone truyền thống có giá dễ tiếp cận hơn.

Michael Fisher cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng trong suốt 6 đến 7 năm qua, giá bán của điện thoại gập gần như không giảm đáng kể.

Trong khi smartphone truyền thống ngày càng đa dạng ở nhiều phân khúc, từ tầm trung đến cao cấp, điện thoại gập vẫn chủ yếu nằm ở nhóm sản phẩm đắt đỏ nhất trên thị trường.

Hiện nay, các mẫu điện thoại gập mới của Samsung có giá khởi điểm khoảng 1.200 USD, trong khi những phiên bản cao cấp như Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể vượt mốc 2.000 USD. Đây là khoản chi không hề nhỏ đối với phần lớn người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Apple có thể trở thành cú hích cho toàn bộ thị trường

Một yếu tố được nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện là sự tham gia của Apple.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Apple được cho là sẽ trình làng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào cuối năm nay. Nếu điều này trở thành hiện thực, thị trường điện thoại gập có thể bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

iPhone gập có thể trở thành cú hích cho toàn bộ thị trường smartphone màn hình gập. Ảnh: AppleTrack

Michael Fisher nhận định rằng mỗi khi Apple gia nhập một phân khúc sản phẩm mới, sự chú ý của toàn bộ thị trường sẽ lập tức đổ dồn vào lĩnh vực đó.

Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến điện thoại gập mà còn tạo áp lực cạnh tranh mạnh mẽ lên các nhà sản xuất Android, từ đó thúc đẩy đổi mới công nghệ và có thể kéo giá bán xuống trong những năm tới.

Eric Zeman, biên tập viên của PCMag, thậm chí hài hước nhận xét rằng khi Apple tung ra điện thoại gập, không ít người sẽ có cảm giác như hãng vừa "phát minh" ra loại thiết bị này lần đầu tiên, bất chấp việc Samsung đã theo đuổi công nghệ màn hình gập suốt nhiều năm.

(Tổng hợp)