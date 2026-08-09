Camera tiếp tục là đặc quyền của dòng iPhone Pro

Camera từ lâu đã là một trong những lĩnh vực quan trọng giúp Apple tạo khoảng cách giữa iPhone Pro và các phiên bản tiêu chuẩn.

Trong vài năm gần đây, chiến lược này càng được thể hiện rõ khi Apple liên tục bổ sung những tính năng nhiếp ảnh cao cấp dành riêng cho dòng Pro.

Xu hướng này được cho là sẽ tiếp tục trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, với ít nhất hai nâng cấp camera đáng chú ý mà các nguồn tin rò rỉ cho rằng sẽ chỉ xuất hiện trên dòng Pro.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có những nâng cấp camera đáng giá. Ảnh: 9to5mac

Đầu tiên là camera chính với khẩu độ biến thiên. Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về phần cứng camera trên iPhone trong nhiều năm qua.

Thay vì sử dụng một khẩu độ cố định như các thế hệ trước, hệ thống khẩu độ biến thiên cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp.

Về lý thuyết, tính năng này có thể giúp iPhone 18 Pro Max linh hoạt hơn khi chụp ảnh trong nhiều môi trường khác nhau. Trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ lớn hơn có thể cho phép cảm biến thu nhận nhiều ánh sáng hơn.

Trong khi đó, khi chụp ảnh cần kiểm soát độ sâu trường ảnh hoặc ánh sáng mạnh, khẩu độ có thể được điều chỉnh phù hợp.

Đáng chú ý, camera telephoto cũng được nâng cấp với khẩu độ lớn hơn. Điều này có thể cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh zoom trong điều kiện ánh sáng yếu, vốn thường là điểm hạn chế của camera telephoto trên smartphone.

Camera telephoto dự kiến vẫn là trang bị dành riêng cho các mẫu iPhone Pro trong năm nay và không xuất hiện trên iPhone Ultra.

Trong khi đó, khẩu độ lớn hơn trên ống kính telephoto của iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng giúp hình ảnh zoom sáng hơn, ít nhiễu hơn và giữ được nhiều chi tiết hơn trong môi trường thiếu sáng.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu Apple có mang camera khẩu độ biến thiên lên iPhone Ultra hay không. Hiện tại, các tin đồn vẫn nghiêng về khả năng tính năng này chỉ dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Nguyên nhân có thể liên quan đến kích thước vật lý của hệ thống camera, bởi cơ chế khẩu độ biến thiên có thể đòi hỏi không gian bên trong lớn hơn.

iPhone 18 Pro Max có thể lập kỷ lục pin mới

Bên cạnh camera, thời lượng pin cũng là một thế mạnh truyền thống của dòng iPhone Pro. Với thế hệ iPhone 18 Pro, Apple được cho là sẽ tiếp tục duy trì lợi thế này bằng cách kết hợp pin dung lượng lớn hơn với những cải tiến về hiệu suất chip và modem.

Cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin lớn hơn thế hệ trước. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max mới là mẫu máy có khả năng tạo ra bước nhảy đáng kể nhất.

Một thông tin rò rỉ gần đây cho biết phiên bản iPhone 18 Pro Max sử dụng eSIM có thể được trang bị viên pin dung lượng lên tới 5.567 mAh.

Nếu con số này chính xác, dung lượng pin sẽ tăng đáng kể so với mức 5.088 mAh đang sử dụng trên iPhone 17 Pro Max.

Khoảng cách này không chỉ đến từ việc Apple tăng kích thước viên pin. iPhone 18 Pro được kỳ vọng sử dụng chip A20 Pro thế hệ mới, đồng thời tích hợp modem C2 do Apple phát triển.

Những thành phần này được kỳ vọng mang lại hiệu suất xử lý và khả năng quản lý năng lượng tốt hơn.

Sự kết hợp giữa pin lớn hơn và phần cứng tiết kiệm năng lượng hơn có thể giúp iPhone 18 Pro Max đạt thời lượng sử dụng tốt nhất từ trước đến nay trên dòng iPhone Pro.

Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người dùng thường xuyên chơi game, quay video, sử dụng mạng 5G hoặc thực hiện các tác vụ AI trên thiết bị.

Với những nhóm người dùng này, thời lượng pin thực tế đôi khi quan trọng hơn việc máy có thêm một vài tính năng phần mềm mới.

Nếu Apple thực sự đưa dung lượng pin lên mức hơn 5.500 mAh trên iPhone 18 Pro Max, đây sẽ là một thay đổi đáng chú ý đối với dòng iPhone, vốn từ lâu không chạy đua về dung lượng pin theo cách mà nhiều smartphone Android vẫn làm.

“Pro” hơn nhưng giá cũng đắt hơn

Có một khía cạnh khiến iPhone 18 Pro Max “Pro” hơn mà người dùng chắc chắn không mong muốn: giá bán.

Các thông tin hiện tại cho thấy việc Apple tăng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max gần như đã trở thành khả năng khó tránh khỏi.

Một số nhà phân tích dự đoán giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể nằm trong khoảng 1.299-1.399 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max có thể có giá từ 1.399-1.499 USD.

Điều đáng lưu ý, là đây chỉ là mức giá khởi điểm. Các phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn chắc chắn sẽ đắt hơn đáng kể.

Trong khi đó, iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn và iPhone Air 2 cũng được dự đoán có thể tăng giá khi ra mắt.

Tuy nhiên, hai mẫu máy này nhiều khả năng sẽ chỉ xuất hiện vào đầu năm 2027. Điều đó đồng nghĩa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone mới đầu tiên chịu tác động của mặt bằng giá cao hơn.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)