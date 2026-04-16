Lộ trình phát triển iPhone của Apple luôn kéo dài nhiều năm và hãng thường làm việc song song với các nhà cung ứng cho nhiều thế hệ sản phẩm cùng lúc. Chính vì vậy, những thông tin rò rỉ về các mẫu iPhone tương lai thường xuất hiện từ rất sớm. Với dòng iPhone 18, đặc biệt là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, bức tranh tổng thể đã dần rõ nét với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý.

Một điểm đáng lưu ý, Apple được cho là sẽ thay đổi chiến lược ra mắt iPhone, chuyển sang mô hình hai giai đoạn. Theo đó, các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Fold sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn và bản 18e sẽ được tung ra vào mùa xuân năm 2027. Đây có thể là bước đi nhằm tối ưu doanh thu và kéo dài vòng đời sản phẩm.

Thiết kế quen thuộc nhưng tinh chỉnh tinh tế

Các nguồn tin cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ không có thay đổi lớn về ngoại hình so với thế hệ trước. Cụm camera sau vẫn giữ thiết kế “bệ nổi” với ba ống kính xếp hình tam giác. Kích thước màn hình cũng không thay đổi, duy trì 6,3 inch cho bản Pro và 6,9 inch cho bản Pro Max, tương tự dòng iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, Apple có thể loại bỏ phong cách hai tông màu ở mặt lưng để chuyển sang thiết kế liền mạch hơn. Quy trình thay kính lưng cũng được cải tiến nhằm giảm sự khác biệt màu sắc giữa lớp kính Ceramic Shield 2 và khung kim loại, mang lại cảm giác cao cấp và đồng nhất hơn.

Thời lượng pin tiếp tục dẫn đầu

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu viên pin dung lượng khoảng 5.100–5.200 mAh, cao hơn mức 5.088 mAh của thế hệ trước. Để đạt được điều này, Apple có thể tăng nhẹ độ dày thân máy, khiến trọng lượng thiết bị lên khoảng 243g, trở thành một trong những mẫu iPhone nặng nhất từ trước đến nay.

Sự đánh đổi này nhiều khả năng sẽ mang lại thời lượng pin vượt trội, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu của dòng Pro Max về khả năng sử dụng dài lâu.

Dynamic Island nhỏ hơn, hướng tới màn hình “vô khuyết”

Một trong những thay đổi được mong chờ nhất là việc thu nhỏ hoặc loại bỏ Dynamic Island. Một số nguồn tin cho rằng Apple đang hướng tới thiết kế chỉ còn một lỗ camera nhỏ ở góc màn hình, nhờ đưa hệ thống Face ID xuống dưới tấm nền.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia như Mark Gurman lại cho rằng Dynamic Island sẽ chưa biến mất hoàn toàn mà chỉ được thu gọn đáng kể. Một số rò rỉ cho biết phần “đảo động” này có thể nhỏ hơn tới 35%, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn.

Chip A20 Pro: bước tiến 2nm

iPhone 18 Pro Max dự kiến sử dụng chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Đây là bước nhảy lớn về công nghệ, giúp tăng mật độ transistor, từ đó cải thiện hiệu năng và tiết kiệm điện năng.

Con chip mới được kỳ vọng nhanh hơn khoảng 15% và hiệu quả hơn 30% so với thế hệ trước. Đáng chú ý, Apple còn có thể tích hợp RAM trực tiếp vào cùng khuôn chip, giúp tăng tốc độ xử lý và tối ưu hóa cho các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Modem C2: tự chủ kết nối, cải thiện hiệu suất

Apple đang tiếp tục chiến lược tự chủ công nghệ với modem C2 – thế hệ kế nhiệm của modem C1. Con chip này hứa hẹn mang lại tốc độ cao hơn, tiết kiệm điện hơn và hỗ trợ mmWave 5G tại Mỹ.

Việc phát triển modem riêng giúp Apple giảm phụ thuộc vào Qualcomm, đồng thời kiểm soát tốt hơn hiệu năng và mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị.

Cảm biến camera mới từ Samsung

Một thay đổi đáng chú ý trong chuỗi cung ứng là việc Samsung có thể cung cấp cảm biến camera cho iPhone 18. Công nghệ cảm biến ba lớp mới hứa hẹn cải thiện tốc độ chụp, giảm nhiễu và tăng dải tương phản động.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần hiếm hoi Apple phá vỡ sự phụ thuộc lâu năm vào Sony trong lĩnh vực cảm biến hình ảnh.

Khẩu độ biến thiên: tiến gần máy ảnh chuyên nghiệp

iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị ống kính khẩu độ biến thiên, tính năng lần đầu xuất hiện trên iPhone. Điều này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, tương tự máy ảnh DSLR.

Kết quả là khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, giúp chủ thể sắc nét hơn và hậu cảnh mờ mịn hơn, mở ra nhiều khả năng sáng tạo trong nhiếp ảnh di động.

Internet vệ tinh 5G

Apple được cho là đang phát triển khả năng kết nối Internet 5G qua vệ tinh, thay vì chỉ dừng lại ở các tính năng khẩn cấp như hiện tại. Nếu thành công, iPhone 18 Pro Max có thể truy cập internet ở bất kỳ đâu, ngay cả khi không có sóng di động truyền thống.

Đây là bước tiến lớn trong việc mở rộng khả năng kết nối toàn cầu, đặc biệt hữu ích ở vùng sâu vùng xa.

Nút Camera Control đơn giản hơn

Apple được cho là sẽ đơn giản hóa nút Camera Control bằng cách loại bỏ lớp cảm ứng điện dung, chỉ giữ lại cảm biến lực. Điều này giúp giảm chi phí sản xuất và hạn chế lỗi phần cứng, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng điều khiển camera.

Màu sắc mới táo bạo

Apple đang thử nghiệm màu đỏ đậm cho dòng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Ngoài ra, các tin đồn về màu tím và nâu cũng xuất hiện, dù có thể chỉ là biến thể của cùng một ý tưởng màu sắc.

Đáng chú ý, một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ tiếp tục loại bỏ màu đen, vốn được xem là màu sắc kinh điển của dòng Pro. Nếu đúng, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple “phá vỡ truyền thống”.

Có đáng chờ?

Với hàng loạt nâng cấp từ chip 2nm, camera chuyên nghiệp hơn, pin lớn hơn đến khả năng kết nối vệ tinh, iPhone 18 Pro Max đang định hình như một bước tiến lớn thay vì chỉ là bản nâng cấp nhỏ. Dù thiết kế tổng thể không thay đổi nhiều, những cải tiến bên trong có thể đủ sức thuyết phục người dùng chờ đợi.

(Theo PhoneArena, MacRumors)