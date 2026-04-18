Điều đáng chú ý là bước tiến này của Galaxy S27 Ultra không chỉ đến từ vi xử lý 2nm thế hệ mới, mà còn nhờ một yếu tố ít được người dùng chú ý hơn: công nghệ lưu trữ.

Galaxy S27 Ultra có thể là thiết bị đầu tiên áp dụng chuẩn lưu trữ UFS 5.0. Ảnh: PhoneArena

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh khốc liệt, hiệu năng tổng thể, đặc biệt là độ phản hồi nhanh nhạy, đang trở thành yếu tố quyết định. Một chiếc điện thoại sử dụng chip flagship chưa chắc đã mang lại trải nghiệm mượt mà nếu các thành phần khác không theo kịp. Với Galaxy S27, Samsung dường như đang hướng tới một cách tiếp cận toàn diện hơn, tối ưu mọi khía cạnh từ phần cứng đến hệ thống lưu trữ.

Tiến tới chuẩn lưu trữ thế hệ mới

Trên dòng Galaxy S26, Samsung vẫn sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 4.0, dù tại thời điểm ra mắt, chuẩn UFS 4.1 đã xuất hiện. UFS (Universal Flash Storage) là tiêu chuẩn lưu trữ hiệu năng cao, được thiết kế dành riêng cho các thiết bị di động yêu cầu tốc độ truy xuất nhanh, độ ổn định cao và tiết kiệm năng lượng.

Với Galaxy S27, nhiều khả năng Samsung sẽ là một trong những hãng đầu tiên đưa chuẩn UFS 5.0 vào thực tế. Đây được xem là bước tiến lớn, giúp cải thiện đáng kể tốc độ đọc và ghi dữ liệu, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Theo nguồn tin rò rỉ từ Hàn Quốc, không phải tất cả các phiên bản Galaxy S27 đều được trang bị UFS 5.0. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí bộ nhớ ngày càng tăng và nguồn cung bị hạn chế.

Nhiều khả năng, chỉ các phiên bản cao cấp như Galaxy S27 Ultra và biến thể Galaxy S27 Pro (tin đồn) mới sở hữu chuẩn lưu trữ mới này. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn có thể vẫn duy trì công nghệ cũ hơn để giữ mức giá cạnh tranh.

Ngoài ra, dung lượng bộ nhớ cơ bản cũng không có nhiều thay đổi. Galaxy S27 tiêu chuẩn dự kiến vẫn bắt đầu từ 128GB, trong khi bản Ultra sẽ có mức khởi điểm từ 256GB, phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày càng cao nhưng vẫn đảm bảo cân đối chi phí.

UFS 5.0: Nhân tố thay đổi cuộc chơi hiệu năng

Chuẩn UFS 5.0 được công bố vào cuối năm 2025 và có thể lần đầu tiên xuất hiện trên một dòng smartphone thương mại với Galaxy S27. Dù các nhà sản xuất Android khác chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy theo xu hướng này, vẫn còn câu hỏi liệu các dòng máy như Google Pixel có tiếp tục “chậm chân” trong cuộc đua tốc độ lưu trữ hay không.

Về mặt kỹ thuật, UFS 5.0 mang lại bước nhảy vọt rõ rệt. Tốc độ đọc/ghi tuần tự tối đa tăng từ khoảng 5,8GB/giây của UFS 4.0 lên tới 10,8GB/giây, gần như gấp đôi.

Điều này có ý nghĩa rất lớn trong thực tế sử dụng. Hầu hết mọi tác vụ trên smartphone, từ mở ứng dụng, chơi game đến xử lý ảnh và video, đều liên quan đến việc đọc hoặc ghi dữ liệu. Khi tốc độ lưu trữ tăng mạnh, toàn bộ hệ thống sẽ trở nên nhanh nhạy hơn.

Người dùng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt qua thời gian mở ứng dụng gần như tức thì, trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, khả năng quay video 8K ổn định, cũng như các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị, như chỉnh sửa ảnh hay nhận diện nội dung, hoạt động nhanh và hiệu quả hơn.

Dù mang lại những cải tiến đáng kể, câu hỏi quan trọng vẫn là: người dùng có thực sự cần nâng cấp lên UFS 5.0 hay không?

Câu trả lời, giống như nhiều nâng cấp công nghệ khác, là “không hẳn”. Chuẩn UFS 4.0 ra mắt từ năm 2022 và cho đến nay vẫn hoàn toàn đủ mạnh đối với phần lớn nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Việc chuyển sang UFS 5.0 sẽ mang lại hiệu năng vượt trội, thậm chí đưa tốc độ lưu trữ trên smartphone tiệm cận các hệ thống máy tính để bàn cao cấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là lý do bắt buộc để nâng cấp thiết bị, trừ khi người dùng thường xuyên khai thác điện thoại ở mức tối đa.

Ngược lại, với những ai đang cảm thấy thiết bị hiện tại bắt đầu “đuối sức” khi xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa video, chơi game đồ họa cao hay sử dụng AI, thì UFS 5.0, cùng với chip 2nm, sẽ là yếu tố đáng cân nhắc hàng đầu khi lựa chọn nâng cấp.

Sự xuất hiện của UFS 5.0 trên Galaxy S27 Ultra cho thấy một xu hướng rõ ràng: hiệu năng smartphone không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vi xử lý. Thay vào đó, các nhà sản xuất đang tối ưu toàn bộ hệ thống, từ bộ nhớ, phần mềm cho đến khả năng xử lý AI.

Nếu những thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, Galaxy S27 Ultra có thể đánh dấu bước ngoặt lớn, đưa smartphone tiến gần hơn đến hiệu năng của máy tính để bàn, không chỉ trên lý thuyết, mà trong trải nghiệm thực tế hàng ngày.

(Theo PhoneArena, Mashable)