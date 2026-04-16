Ngay cả khi chiếc Galaxy Z TriFold có thể mở ra thành một màn hình khổng lồ 10 inch, Samsung dường như vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Theo những thông tin mới nhất từ bằng sáng chế, hãng công nghệ Hàn Quốc đang cân nhắc phát triển một phiên bản thậm chí còn lớn hơn, táo bạo hơn, một thiết bị lai giữa điện thoại và laptop dành cho những người dùng muốn trải nghiệm vượt xa chuẩn mực hiện tại.

Samsung đang ấp ủ điều gì tiếp theo ? Ảnh: Network Right

Ý tưởng này cho thấy Samsung không chỉ muốn dẫn đầu thị trường smartphone gập mà còn đang tìm cách định nghĩa lại chính khái niệm “điện thoại thông minh”.

Galaxy Z TriFold Wide: Khi kích thước trở thành điểm nhấn

Theo bằng sáng chế được tiết lộ, Samsung có thể đang phát triển một biến thể mới, tạm gọi là Galaxy Z TriFold Wide.

Điểm khác biệt không chỉ nằm ở việc mở rộng màn hình bên trong, mà còn ở cả màn hình ngoài khi thiết bị ở trạng thái gập.

Thay vì thiết kế dài và hẹp giống smartphone truyền thống, mẫu máy mới này có ngoại hình rộng hơn đáng kể.

Khi gập lại, thiết bị trông giống một phiên bản lai giữa iPhone Ultra và Huawei Pura X Max, nhưng với các cạnh vuông vức hơn, mang lại cảm giác cứng cáp và hiện đại.

Màn hình ngoài rộng hơn đồng nghĩa với việc toàn bộ thiết bị khi mở ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với phiên bản TriFold hiện tại.

Điều này có thể giúp cải thiện trải nghiệm đa nhiệm, giải trí và thậm chí là làm việc, đưa thiết bị tiến gần hơn tới vai trò của một chiếc laptop mini.

Điện thoại gập theo chiều ngang rộng đang dần trở thành một xu hướng mới. Sự xuất hiện của Huawei Pura X Max và các báo cáo về một mẫu Galaxy Z Wide Fold dự kiến ra mắt trong tháng 7 cho thấy các hãng đang thử nghiệm những thiết kế khác biệt để thu hút người dùng.

Không chỉ Samsung, Apple cũng được cho là đang chuẩn bị tham gia cuộc chơi với một chiếc iPhone gập rất được mong đợi, có thể ra mắt ngay trong năm nay.

Điều này báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc thiết bị gập cao cấp.

Một hình ảnh từ bằng sáng chế của Samsung cho Galaxy Z TriFold Wide. Ảnh: Network Right

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các sản phẩm như Galaxy Z TriFold vẫn mang tính “trình diễn công nghệ” nhiều hơn là sản phẩm đại chúng.

Với mức giá cực cao, những thiết bị này thường tạo ra làn sóng quan tâm ban đầu rất lớn, thậm chí cháy hàng trong thời gian ngắn, nhưng sau đó doanh số nhanh chóng giảm mạnh khi người dùng phổ thông khó có thể biện minh cho một khoản chi lớn như vậy.

Tương lai của smartphone hay chỉ là thử nghiệm đắt đỏ?

Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, điện thoại gập mới thực sự đạt đến độ bền và chất lượng hiển thị đủ tốt để trở thành lựa chọn khả thi. Những vấn đề như nếp gấp trên màn hình hay độ bền bản lề đã được cải thiện đáng kể qua nhiều thế hệ.

Các thiết bị như Galaxy Z Fold 7 hay Oppo Find N6 cho thấy công nghệ này đã tiến một bước dài.

Ngay cả Apple, một công ty nổi tiếng thận trọng, cũng được cho là đã sẵn sàng bước chân vào lĩnh vực này sau nhiều năm quan sát.

Trong bối cảnh đó, những ý tưởng như Galaxy Z TriFold hay Galaxy Z TriFold Wide có thể được xem là các “thí nghiệm đắt đỏ”.

Nhưng lịch sử công nghệ đã nhiều lần chứng minh rằng những sản phẩm tưởng chừng xa xỉ ngày hôm nay có thể trở thành tiêu chuẩn của ngày mai.

Nếu chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, giảm xuống trong thời gian tới, những chiếc smartphone gập siêu lớn hoàn toàn có thể trở nên phổ biến hơn.

Khi đó, ranh giới giữa điện thoại, tablet và laptop có thể sẽ bị xóa nhòa, mở ra một kỷ nguyên thiết bị cá nhân hoàn toàn mới.

(Theo PhoneArena, Mashable)