Những tin đồn xoay quanh thế hệ iPhone 18 ra mắt vào mùa thu năm nay đang xuất hiện ngày càng dày đặc. Tuy nhiên, giữa vô số thông tin rò rỉ về thiết kế, tính năng và nâng cấp, vẫn còn một câu hỏi quan trọng chưa có lời giải: rốt cuộc Apple sẽ trình làng bao nhiêu mẫu iPhone mới?

Sự xuất hiện hay vắng mặt của iPhone Air 2 vẫn là ẩn số. Ảnh: 9to5mac

Theo nhiều nguồn tin, yếu tố then chốt nằm ở mẫu iPhone Air 2. Sự xuất hiện hay vắng mặt của thiết bị này sẽ quyết định liệu Apple tiếp tục duy trì đội hình 4 model quen thuộc, hay thu gọn xuống chỉ còn 3 sản phẩm trong năm nay.

Một số báo cáo gần đây cho rằng phiên bản tiêu chuẩn của dòng iPhone 18 có thể bị trì hoãn đến đầu năm 2027, một thay đổi lớn so với chiến lược ra mắt truyền thống vào mùa thu.

Nếu điều này chính xác, danh sách iPhone 2026 sẽ có nguy cơ bị “thiếu hụt” một mắt xích quan trọng.

Dẫu vậy, ít nhất ba mẫu iPhone mới gần như chắc chắn sẽ xuất hiện, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một thiết bị hoàn toàn mới mang tên iPhone Ultra, được cho là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max: Nâng cấp toàn diện, nhấn mạnh trải nghiệm cao cấp

Trong số các sản phẩm nói trên, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max là những thiết bị có nhiều thông tin rò rỉ rõ ràng nhất. Các nguồn tin cho biết Apple đang chuẩn bị một loạt nâng cấp đáng chú ý, từ thiết kế cho đến hiệu năng.

Về ngoại hình, máy có thể sẽ được bổ sung tùy chọn màu đỏ đậm hoàn toàn mới, mang lại cảm giác cao cấp và khác biệt. Phần Dynamic Island dự kiến sẽ được thu nhỏ, giúp tăng diện tích hiển thị và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống camera tiếp tục được cải tiến với khả năng chụp ảnh và quay video tốt hơn trong nhiều điều kiện khác nhau.

Thời lượng pin, một yếu tố luôn được người dùng quan tâm, cũng được cho là sẽ được nâng cấp đáng kể, giúp thiết bị duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài hơn.

iPhone Ultra: Bước ngoặt với thiết kế gập

Song song với dòng Pro, chiếc iPhone Ultra đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới công nghệ.

Đây được xem là nỗ lực đầu tiên của Apple trong việc bước chân vào thị trường smartphone màn hình gập, phân khúc vốn đã có sự hiện diện của nhiều đối thủ Android.

Dù thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, các báo cáo cho thấy Apple đang hướng đến một thiết kế gập cao cấp, kết hợp giữa độ bền, hiệu năng và trải nghiệm phần mềm tối ưu, những yếu tố vốn là thế mạnh của hãng.

Nếu ra mắt đúng như dự kiến, iPhone Ultra có thể trở thành sản phẩm mang tính biểu tượng, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phần cứng của Apple.

iPhone Air 2: Ít tin đồn, nhiều mâu thuẫn

Trái ngược với hai dòng sản phẩm kể trên, thông tin về iPhone Air 2 lại khá khan hiếm và thậm chí còn mâu thuẫn. Một số nguồn tin cho rằng thiết bị này sẽ không xuất hiện cho đến mùa xuân năm 2027, đồng nghĩa với việc Apple có thể tạm thời loại bỏ dòng Air khỏi danh sách mùa thu.

Tuy nhiên, một leaker có tiếng là Fixed Focus Digital lại nhiều lần khẳng định rằng iPhone Air 2 vẫn sẽ ra mắt trong năm nay, cùng thời điểm với iPhone 18 Pro và iPhone Ultra. Người này được cho là có mối liên hệ chặt chẽ với chuỗi cung ứng, giúp tăng độ tin cậy cho các dự đoán.

Các màu dự kiến của iPhone 18 Pro. Ảnh: 9to5mac

Theo tiết lộ, iPhone Air 2 sẽ chỉ là một bản nâng cấp nhẹ, với ít thay đổi về thiết kế bên ngoài. Điều này có thể lý giải vì sao các thông tin rò rỉ về thiết bị này khá ít, đơn giản là không có nhiều điểm mới để “lộ diện”.

Sự mâu thuẫn giữa các nguồn tin khiến bức tranh tổng thể về danh sách iPhone 18 mùa thu vẫn chưa rõ ràng. Apple có thể tiếp tục chiến lược quen thuộc với bốn mẫu iPhone mới, hoặc lựa chọn cách tiếp cận tối giản hơn với chỉ ba sản phẩm chủ lực.

Ở góc độ cá nhân, nhiều chuyên gia nghiêng về khả năng Apple vẫn sẽ giữ danh sách bốn model, trong đó iPhone Air 2 đóng vai trò cân bằng giữa phân khúc tiêu chuẩn và cao cấp.

Tuy nhiên, nếu thiết bị này thực sự đang được phát triển, nhiều khả năng các thông tin rò rỉ sẽ xuất hiện dày đặc hơn trong mùa hè, thời điểm các nhà máy bắt đầu tăng tốc sản xuất hàng loạt.

Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng chính xác các mẫu iPhone 18 vẫn là một “ẩn số” lớn. Trong khi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Ultra gần như đã chắc chắn góp mặt, thì số phận của iPhone Air 2 vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù Apple lựa chọn phương án nào, rõ ràng hãng đang chuẩn bị một mùa ra mắt đầy biến động và đáng chú ý. Và như thường lệ, câu trả lời cuối cùng có lẽ chỉ được hé lộ khi sự kiện chính thức diễn ra vào mùa thu năm nay.

(Theo 9to5mac, PhoneArena)