Theo CNN, một quan chức Ảrập Xêút ngày 6/8 đã tiết lộ về việc Riyadh đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra "nhiều cuộc tấn công phối hợp" từ phía bắc và phía nam, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu lan rộng.

"Chúng tôi có nhiều thông tin tình báo cho thấy các lực lượng dân quân do Tehran hậu thuẫn ở Iraq sẽ phối hợp cùng Houthi để tấn công Ảrập Xêút trong tương lai gần, dưới sự chỉ đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào", nguồn tin của CNN cho biết.

Các cơ sở dầu mỏ của Ảrập Xêút bị hư hại vì các đợt tấn công của Houthi. Ảnh: News18

Quan chức này nhấn mạnh, mối đe dọa nói trên đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh Riyadh vẫn đang theo đuổi chính sách giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Bên cạnh đó, Ảrập Xêút vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để ứng phó với các tình huống trong khu vực.

Căng thẳng giữa Ảrập Xêút và Houthi đã gia tăng trong những tuần gần đây, sau khi nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố áp đặt "phong tỏa" trên biển Đỏ, đồng thời nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào tàu biển và các mục tiêu quân sự của Ảrập Xêút. Đáp lại, Riyadh đã không kích các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen.

Cùng ngày 6/8, phát ngôn viên Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã mở đợt tấn công lớn chưa từng thấy nhắm vào vị trí tập kết quân của Ảrập Xêút tại Al-Ruwayk, Al-Abr và Al-Wadiah.

"Chúng tôi cảnh báo Ảrập Xêút không được thực hiện hành động nào chống lại đất nước và người dân Yemen. Nếu làm ngược lại, họ sẽ phải chịu những hậu quả leo thang", ông Saree cảnh báo.