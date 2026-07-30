Hasan Ghamari, Phó thống đốc phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội tỉnh Markazi của Iran nói với hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) rằng 4 thành viên IRGC đã thiệt mạng ở tỉnh Diyala, miền đông Iraq khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho các nghi lễ hành hương Arbaeen của người Hồi giáo nhằm tưởng niệm cái chết của Imam Hussein, cháu trai của Nhà tiên tri Mohammed vào thế kỷ thứ 7.

Phó thống đốc Ghamari đã công bố tên của 4 người được ông nhận diện là thành viên của IRGC tử nạn vì trúng hoả lực của Mỹ và Ảrập Xêút ở Iraq hôm 29/7.

Đám tang các tay súng PMF thiệt mạng trong các vụ tấn công của Mỹ và Ảrập Xêút vào Iraq hôm 29/7. Video: CNN

Hãng thông tấn CNN dẫn lời phát ngôn viên của Văn phòng truyền thông Lực lượng Huy động nhân dân Iraq (PMF) Kareem al-Kinani thống kê 6 người hành hương Iran đã tử nạn trong các cuộc không kích của Mỹ và Ảrập Xêút. PMF là nhóm dân quân ở Iraq có liên kết với Iran.

“Bất kể nghề nghiệp của họ ở Iran là gì, 6 người này đã vào Iraq với tư cách là người hành hương chứ không phải là chiến binh hay cố vấn như một số nguồn đã tuyên bố”, ông Al-Kinani nhấn mạnh.

Theo PMF, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương vì hoả lực tấn công của Mỹ và Ảrập Xêút vào Iraq sáng sớm 29/7 theo giờ địa phương.

IRGC “thề” tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay (30/7) cho biết sẽ vẫn phong toả eo biển Hormuz chừng nào Mỹ tiếp tục “đe dọa và can thiệp” vào hoạt động vận chuyển trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Mỹ thông báo đã tập kích hàng chục mục tiêu thuộc IRGC ở Iran.

“Eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại chừng nào những lời lẽ khoa trương thái quá, những lời đe dọa của các quan chức Mỹ và sự can thiệp của họ vào các hoạt động hàng hải trong khu vực vẫn tiếp tục. Các mối đe dọa và can thiệp sẽ chỉ khiến tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn”, trích cảnh báo của IRGC trên kênh Telegram.

Iran khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của họ và thường xuyên tấn công các tàu thuyền không tuân thủ chỉ dẫn của các lực lượng Tehran kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát hồi cuối tháng 2.