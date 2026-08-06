Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Iran hôm 5/8 nhân dịp kỷ niệm 2 năm nhậm chức, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran đã liên tục bị siết chặt và theo sau đó là các cuộc đối đầu quân sự. Ông Pezeshkian đưa ra nhận định này trong bối cảnh đang có những nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động ngoại giao giữa Iran và Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu

"Hoàn cảnh mà chúng ta đang đối mặt hiện nay là điều kiện khắc nghiệt nhất trong lịch sử kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo. Các lệnh trừng phạt đã tồn tại và ngày càng gia tăng. Sau đó, họ trừng phạt các ngân hàng và hoạt động tài chính của chúng ta. Chưa dừng lại ở đó, họ đã phát động xung đột. Vẫn chưa thỏa mãn, họ còn tìm cách dồn chúng ta vào thế bí", ông Pezeshkian phát biểu trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB).

Tổng thống Iran cũng cho rằng áp lực từ bên ngoài nhằm mục đích làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ. "Giờ đây, mọi kế hoạch và áp lực họ gây ra đều nhằm mục đích làm người dân bất mãn và như họ tuyên bố, kích động người dân biểu tình", ông Pezeshkian nói, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc đã giúp Iran trụ vững trước những áp lực như vậy.

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong cuộc phỏng vấn với đài IRIB, ông Pezeshkian tiết lộ việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hiện "rất khó khăn", nhưng lưu ý sự hiện diện của ông Khamenei là "nguồn sức mạnh to lớn" đối với đất nước.

Tổng thống Iran mô tả ông Khamenei là một nhân vật "xuất chúng" và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đạo đức, sự khiêm tốn cũng như tư duy lý luận của lãnh tụ tối cao.

Ông Pezeshkian cũng cáo buộc một số người đang cố gắng "gây chia rẽ" trong nước, viện dẫn thông điệp của lãnh tụ tối cao về bản ghi nhớ thoả thuận giữa Mỹ - Iran, một khuôn khổ gồm 14 điểm được Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Pezeshkian ký kết vào ngày 17/6 nhằm chính thức hóa lệnh ngừng bắn, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt các hoạt động quân sự tích cực. Ông Khamenei đã công khai ủng hộ bản ghi nhớ này bất chấp những e ngại ban đầu.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ vào tháng trước. Mỹ và Iran đã liên tục tấn công lẫn nhau trong gần 2 tuần trước khi Tổng thống Trump đột ngột cho dừng các đợt oanh tạc trong bối cảnh có thông tin về các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột.