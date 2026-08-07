Thủ tướng Israel Netanyahu và Giám đốc Mossad Gofman. Ảnh: Times of Israel.

Đài truyền hình Channel 12 của Israel ngày 7/8 đưa tin, hai quan chức trên gồm một người là lãnh đạo bộ phận tình báo mới được bổ nhiệm vào tháng 12/2025 và người còn lại là phụ trách bộ phận Iran của cơ quan này. Danh tính của cả hai quan chức đều không được tiết lộ.

Hai người này đã tham gia xây dựng một kế hoạch tác chiến bằng văn bản nhằm lật đổ chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran với sự hỗ trợ của các nhóm sắc tộc thiểu số tại Iran và bằng cách thúc đẩy các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát trở lại để buộc chính quyền phải ra đi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã thảo luận về kế hoạch trên khi tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch quân sự chống Iran hồi tháng 2.

Đài truyền hình Israel dẫn các đánh giá cho biết, kế hoạch lật đổ chính quyền Iran đã thất bại hoặc chưa bao giờ đi tới giai đoạn triển khai thực tế. Các nguồn tin an ninh tiết lộ quan hệ giữa ông Gofman và hai quan chức kia đã căng thẳng ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc hai quan chức trên rời vị trí hiện tại diễn ra trên cơ sở đồng thuận trong khuôn khổ đợt tái cơ cấu quy mô lớn của Mossad và cả hai dự kiến vẫn sẽ tiếp tục công tác tại cơ quan này ở những vai trò khác.

Hiện chính quyền Israel chưa có bình luận chính thức nào về thông tin cách chức các quan chức nói trên.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng thừa nhận việc lật đổ chính quyền Iran sẽ khó khăn đồng thời cho rằng "không chắc chắn liệu điều này có xảy ra hay không".