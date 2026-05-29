Bất ngờ lớn nhất là việc hai nhân tố trẻ đầy triển vọng Franco Mastantuono (Real Madrid) và Alejandro Garnacho (Chelsea) bị gạt ra khỏi đội hình, cùng hậu vệ cánh kỳ cựu Marcos Acuna.

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lionel Messi, Argentina sẽ hành quân đến Mỹ, Mexico và Canada với mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup.

HLV Scaloni vẫn giữ lại nòng cốt là đội hình đăng quang cách đây 4 năm, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, với 17 cái tên từng lên ngôi trên đất Qatar.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là trụ cột quan trọng nhất, thúc đẩy tham vọng của Argentina tại kỳ World Cup lần này.

Chàng thủ quân lão luyện muốn viết thêm một chương lịch sử nữa trong sự nghiệp lẫy lừng, bao gồm chức vô địch World Cup 2022, hai danh hiệu Copa América và vô số kỷ lục cùng Albicelestes.

Bên cạnh Messi, những nhân vật chủ chốt như thủ môn Dibu Martínez, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Lautaro Martínez và Julián Álvarez sẽ tiếp tục biến Argentina thành ứng viên nặng ký cho ngôi vương World Cup 2026.

Trước đó, xuất hiện lo ngại về chấn thương của Messi, Dibu Martinez và Romero. Tuy nhiên, bộ ba trên đều hồi phục tốt và sẵn sàng thi đấu vào tháng tới.

Rodrigo De Paul - đồng đội Messi tại Inter Miami cũng có tên trong đội hình. Sự kết hợp giữa De Paul và Alexis Mac Allister ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ tạo tiền đề để Messi tiếp tục tỏa sáng.

Nhiệm vụ ghi bàn của Lionel Messi cũng được san sẻ cho dàn tấn công tài năng của Argentina, gồm Julian Alvaraz, Nicolas Paz, Giuliano Simeone hay Lautaro Martinez.