PSG đang đếm ngược đến trận chung kết Champions League thứ hai liên tiếp, nơi họ quyết bảo vệ ngôi vương tại Budapest trước Arsenal (23h00 ngày 30/5).

Luis Enrique cho rằng PSG và Arsenal có nhiều điểm tương đồng. “Tôi không nghĩ hai đội đối lập nhau.

Arsenal được xây dựng theo hình ảnh của Arteta. Cậu ấy khởi đầu từ triết lý của Pep Guardiola. Họ là đội bóng cực kỳ giàu tính cạnh tranh, phản ánh đúng cá tính Mikel”.

Luis Enrique khen Arteta và Arsenal. Ảnh: EPA

Ông đánh giá cao Arsenal: “Họ phòng ngự hay nhất châu Âu và đã duy trì điều đó trong nhiều năm. Họ là sự kết hợp bùng nổ.

Arsenal không phụ thuộc vào cá nhân nào. Họ ghi rất nhiều bàn từ các tình huống cố định, sở hữu khả năng phòng ngự chắc chắn, ghi bàn hiệu quả”.

Chiến lược gia Tây Ban Nha phân tích: “Có người nói Arsenal không ghi nhiều bàn theo kiểu phối hợp tập thể, nhưng quan trọng gì chứ?

Hãy hỏi bất kỳ CĐV Arsenal nào, tôi tin họ đều hạnh phúc. Giờ họ đã vô địch Premier League và tôi xin chúc mừng họ. Họ xứng đáng ngay từ đầu vì đã trải qua mùa giải tuyệt vời”.

Luis Enrique nói về chính PSG: “Chúng tôi tương tự Arsenal ở chỗ luôn cố gắng tận dụng tối đa điểm mạnh và phẩm chất của mình. Để làm được điều đó, chúng tôi cần giữ bóng và thể hiện bản thân.

Chúng tôi cũng có thể ghi bàn từ bóng chết, nhưng điều PSG yêu thích là kiểm soát bóng thông qua sự liên kết, tìm cách xuyên phá đối thủ, và toàn đội phải cùng làm điều đó”.

“Các cầu thủ của chúng tôi có xu hướng giàu tính cá nhân hơn, nhưng họ vẫn chơi như một tập thể”, Enrique tiếp. “Tôi nghĩ đây là cuộc đối đầu của hai đội bóng lớn; cùng với Bayern, là 3 đội mạnh nhất châu Âu”.

Enrique và Arteta từng là đồng đội ở Barca. Ảnh: TNT Sports

Tình bạn với Arteta

Luis Enrique cũng dành nhiều lời tốt đẹp cho Arteta, người từng là đồng đội của ông tại Barcelona: “Điều tôi nhớ về Mikel là cậu ấy còn rất trẻ khi tôi ở Barca. Tôi nghĩ chúng tôi chơi cùng nhau một mùa, dù không chắc trọn vẹn vì sau đó cậu ấy được cho PSG mượn.

Chúng tôi không có quá nhiều thời gian bên nhau, nhưng tôi có những ký ức tuyệt vời về Mikel. Một chàng trai trẻ xuất sắc, chăm chỉ, có cá tính và chất lượng. Một tiền vệ rất giỏi”.

Enrique tiếp tục khen Arteta: “Khi bạn quen ai đó trong thế giới bóng đá, không cần phải gọi điện mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng.

Mỗi lần gặp Mikel, cậu ấy luôn mang đến sự tích cực cho cuộc sống của tôi, từ tình bạn đến những trải nghiệm chúng tôi từng chia sẻ.

Không cần quá nhiều thời gian để kết nối. Khi đã có sự đồng điệu, cảm giác tốt đẹp và nguồn năng lượng tích cực, mọi thứ trở nên rất dễ chịu. Mỗi khi gặp lại, chúng tôi đều nhớ rằng mình từng là đồng đội, đó là quãng thời gian tuyệt vời”.